Теплая майская погода с дождями и грозами может привести к тому, что неправильное ношение защитных масок станет опасным, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас нужно брать запасную маску, выходя из дома.

"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску", – пояснил Жемчугов.

Самодельные маски лучше изготавливать из марли, сложенной в четыре или восемь слоев. Но стирать такие изделия нежелательно, потому что защитные свойства изделия уменьшаются. Вместо этого можно прогладить утюгом с паром.

Одноразовые маски, уточняет врач, состоят из пластика, поэтому они не выдерживают нагревания. В таком случае гладить их утюгом или держать в духовке – бессмысленно, их нужно лишь менять.

Отмечается, что ношение маски и перчаток в общественных местах – наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов инфекции.