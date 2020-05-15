Вахтовики после прибытия с Чаяндинского месторождения в Алтайский край пожаловались, что им дают слишком малые порции на завтрак, обед и ужин в обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор", где они находятся на двухнедельной изоляции.

Как сообщает "Алтайская правда", об этом рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он уточнил, что сейчас эту ситуацию благополучно разрешили, и вахтовики теперь не испытывают проблем с едой.

Больше никаких претензий от изолированных к сотрудникам обсерватора не поступало, уточнил Ларин.

Ранее amic.ru писал, что 217 вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении, доставили специальными авиарейсами в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России в регион вернулись только те, у кого тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Несмотря на результаты анализов, рабочих дополнительно обследуют врачи региона. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.