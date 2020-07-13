"Ниже, чем во многих других странах". Путин оценил летальность от COVID-19 в России

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с летальностью от коронавируса в России выглядит неплохо. Об этом он сказал во время совещания по нацпроектам.
"В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения", – сказал Путин.
Он отметил, что ежесуточный процент выявленных случаев заражения коронавирусом остается стабильным, а количество выздоровевших растет. По мнению главы государства, ответить на вызов пандемии россиянам помогло общенациональное единение. А приоритетом для властей, по словам президента, стала забота о людях, пишут "Известия".
Комментарии
У этого всегда единение помогает(
Более тупого президента сложно было найти
Мухлевать с цифрами у нас умеют.
По разному считаем. За бугром всех с ковидом считали, у нас делят на от ковида и от сопутствующих
"приоритетом для властей, по словам президента, стала забота о людях" - самый заботливый вождь из всех вождей, непонятно для чего обнулялся...
всегда единение помогает
А вы хотели бы чтобы он как Песков заявил?
"На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил следующее: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?»"
"Паникёров к стенке" - лозунг комитетчиков .Лгут да и много,однако господа никто кроме Путина,а может вы хотели Зюганова или Жириновского или ещё паче Миронова.Вот и думайте ."всё украдено до вас" нет выбора однако.
У нас подорожник забористее растёт. Можно прикладывать к любому месту и лечит от всего
Очередная сказочка для чебурашек.
И ведь в окружении некому сказать "Что за ахинею ты несёшь?!!"
Ну правильно, за пределами третьего транспортного кольца вокруг Москвы уже не Россия.
Нас китайцы гуманно убивают (меньше всех)
Красавчик!!!
Про попов с иконами забыл только, они только процентов на 50% помогли сократить
Министерство правды и изобилия небось напечатало сасиську. Все как всегда, как в 1984 Оруэла
13.07.2020 15:43
- гость -
По разному считаем. За бугром всех с ковидом считали, у нас делят на от ковида и от сопутствующих
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Почитайте COVID-19 - GUIDELINES FOR DEATH CERTIFICATION AND CODING, сделаете для себя несколько открытий.
13.07.2020 16:06
- гость -
Ну правильно, за пределами третьего транспортного кольца вокруг Москвы уже не Россия.
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В Москве смертность 1,81% от всех зараженных (0,0329% от всего населения Москвы).
В Алтайском крае смертность 0,84% от всех зараженных (0,0022% от всего населения АК).