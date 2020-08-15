Экс-губернатор Алтайского края, в недавнем прошлом посол России в Белоруссии Александр Суриков 15 августа отмечает 80-летний юбилей. С этим политиком и человеком связано очень многое в истории Алтая. Некогда Суриков считался "красным губернатором", оппозиционным Кремлю. Чуть позже его называли "разумный сторонник" политики президента Путина. Но всегда – "крепкий и авторитетный хозяйственник", который однако проиграл свои третьи губернаторские выборы "простому актеру" Михаилу Евдокимову. Оппоненты Сурикова часто вспоминают ему задержки зарплаты, закрытые заводы и дефицит краевой казны. Его сторонники отмечают, что именно при нем построили Новый мост через Обь в Барнауле, автомобильную дорогу Алтай – Кузбасс, открыли Краевую клиническую больницу и главный корпус Алтайского госуниверситета. Amic.ru вспоминает основные вехи жизненного пути Сан Саныча, или, как его часто называли за глаза, "железного Шурика". Кстати, последние два года Александр Суриков живет в Барнауле, а недавно стал координатором группы общественных советников при главе города.

Из строителей – в политики

Александр Суриков родился в Мурманске в 1940 году. Отец работал строителем, и семья переезжала с одного объекта на другой. Сурикову пришлось сменить больше 10 школ. Аттестат о среднем образовании он получал в Куйбышевской области. Затем работал на строительстве Куйбышевской ГЭС, в 1959 году поступил в Саратовский политехнический институт на специальность "инженер-строитель", который окончил в 1965 году.

На Алтай Суриков попал по распределению. И долгое время здесь работал непосредственно по профессии. С 1965 по 1969 год – мастером и старшим прорабом Завьяловского ДРСУ; с 1969 по 1975 год – начальником ДСУ-3 в Алейске; с 1976 по 1985 год – начальником "Алтайавтодора".

В 1985 же году Александр Суриков пришел в большую политику: занял пост зампредседателя крайисполкома, отвечал за транспорт и дорожное строительство, торговлю и общественное питание. В конце 1990 года он ушел из крайисполкома и возглавил концерн "Алтайстрой".

Оппонировал Ельцину

В 1991 году в Алтайском краевом Совете депутатов освободилось место – избирательный округ находился в Рубцовском районе. Руководство муниципалитета предложило Сурикову баллотироваться. Так он пришел в представительную власть.

После августовского путча своей должности лишился председатель крайсовета Алексей Кулешов, прямо не выступивший против ГКЧП и как посчитали затем краевые депутаты своими действиями фактически поддержавший путчистов. Новым председателем избрали Александра Сурикова. За него проголосовали 125 депутатов из 250. На втором месте оказался Алексей Сарычев – 69 голосов.

Суриков не скрывал оппозиционного отношения как к президенту Борису Ельцину и федеральной власти, так и к краевой администрации, которую возглавлял тогда Владимир Райфикешт. Пикирование между Суриковым и Райфикештом выходило на страницы газет и в телеэфир. Суриков критиковал приватизацию, создание фермерских хозяйств вместо колхозов и либеральные реформы в целом.

В сентябре 1993 года, когда Ельцин распустил Верховный Совет, Александр Суриков поддерживает председателя ВС Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого, провозгласившего себя главой государства.

Несмотря на то, что после роспуска Верховного Совета Ельцин объявил и о роспуске Советов всех уровней, глава администрации Алтайского края Владимир Райфикешт, а за ним и его преемник Лев Коршунов местный парламент распустить не смогли. Суриков руководил им до марта 1994 года, а затем стал председателем Законодательного собрания, пришедшего на смену краевому Совету. В 1996 году он вновь был избран депутатом и вновь стал председателем.

12 декабря 1993 года на первых и единственных всенародных выборах Совета Федерации Александра Сурикова избрали членом верхней палаты парламента. В СФ Суриков был до конца 2001 года – сначала как избранный сенатор, затем по должности – как председатель Заксобрания и как глава администрации края.

Прорыва не получилось

Первый раз Александр Суриков был избран главой администрации Алтайского края в 1996 году. За приход этого политика на пост главы администрации тогда левые силы буквально дрались. Победить на тот момент действующего губернатора Льва Коршунова удалось с небольшим преимуществом в 3%. Но уже на второй срок – в 2000 году – за Сурикова проголосовали почти 80% избирателей.

В начале своего губернаторского пути Суриков занимался наведением порядка в разбалансированной при переходе от социализма к капитализму экономике и социальной сфере края. На время его работы пришлись стабилизация выплат зарплат и пенсий, некоторое госрегулирование экономики. Первый срок губернаторства Сурикова дал положительные результаты. Однако в середине второго срока возникла потребность в новой повестке, но она не была сформулирована. Ситуация на Алтае по сравнению с другими регионами оставляла желать лучшего. Аграрный регион оставался в аутсайдерах.

Позднее, как и большинство губернаторов, Александр Суриков сделал ставку на "Единую Россию". Он отошел от левых сил. Последние годы губернаторства Александра Сурикова не продвинули край в социально-экономическом развитии. Конечно, ряд показателей были удовлетворительными, но тем не менее такого резкого шага вперед, который сделали наши соседи – Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, в Алтайском крае не было.

Суриков говорил, что на третий губернаторский срок не собирается, поскольку "работа главы региона очень тяжела и плохо отражается на здоровье", но потом передумал. Борьба за губернаторское кресло была очень острой и совсем не честной. В итоге в 2004 году он проиграл выборы актеру Михаилу Евдокимову. Александр Суриков не стал делать трагедии из проигрыша. Комментируя свое поражение, он сказал просто: "Продул и продул".

Личная утрата

Вскоре после поражения на выборах губернатора в семье Александра Сурикова произошла трагедия: был убит его старший сын, 36-летний Александр. Известно, что Александр Суриков-младший занимался бизнесом. Его отец, будучи главой края, на вопросы о роде деятельности своего сына отвечал: "мелкий предприниматель". В 1994 году Суриков-младший вместе с другими сыновьями крупных барнаульских чиновников выступил соучредителем "Алтайкапиталбанка", позднее он вышел из состава учредителей. Однако его гибель никак не связана с его бизнесом: он случайно попался под руку грабителям, приехавшим на "промысел" в Барнаул из Иркутска. Преступникам понравился автомобиль Сурикова-младшего и они попросили его подвезти их, а заманив в лес, убили.

Примечательно, что автомобиль убийцы завести не сумели. Правоохранители быстро нашли преступников. Их оказалось четверо. Двоих из них – Шипицина и Рохлова – суд лишил свободы на 17 лет, братья Николай и Алексей Матузюки получили 8 и 9 лет лишения свободы соответственно.

Интересно, что в 2002 году старшего сына губернатора уже "хоронили". В СМИ прошли сообщения о том, что он якобы умер от передозировки наркотиков. Информация оказалась неверной. И знакомые шутили, что, согласно примете, после этого Александр проживет долгую жизнь.

Посол-рекордсмен

После поражения на выборах руководящий опыт Александра Сурикова не остался невостребованным: он стал помощником полпреда президента в СФО. Курировал экс-губернатор как раз Алтайский край.

В феврале 2006 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Сурикова чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Недоброжелатели Сурикова говорили, что должность посла стала для него некой компенсацией за проигрыш Евдокимову.

Однако еще в бытность главой администрации Алтайского края Суриков налаживал экономические отношения региона с этой страной, неоднократно бывал Минске и лично был знаком с президентом Александром Лукашенко.

То, что Суриков пробыл в Минске более 12 лет (до 2018 года), говорит о том, что российское руководство высоко ценило результаты его работы. Кстати, до Сурикова ни один посол РФ в Республике Беларусь не задержался более пяти лет.

Награды

За долгую карьеру Александр Суриков неоднократно получал знаки отличия и награды. В их числе – орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орден Александра Невского, орден Почета, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, орден святого благоверного князя Даниила Московского, звание "Заслуженный строитель РСФСР" и др.

Наши дни

После отставки в августе 2018 года Александр Суриков вернулся на Алтай. В апреле 2019 года Сан Саныч (так за глаза называют экс-губернатора) открыл в Барнауле общественную приемную, где занялся "бесплатными консультациями по социальным и экономическим вопросам".

После возвращения в регион и многолетнего затишья Александр Суриков регулярно радует журналистов инфоповодами. Так, в конце прошлого года на торжественной сессии АКЗС, посвященной 80-летию представительной власти в регионе, он заявил, что Алтайский край сейчас живет хуже, чем в 1913 году. Позже говорил о том, что сегодняшние показатели региона не достигли ни одного норматива конца 80-х – начала 90-х.

Месяц назад Суриков профинансировал создание молочного кооператива в поселке 12 лет Октября в Поспелихинском районе. Интересно, что большинство его жителей в 2004 году на губернаторских выборах проголосовали как раз за действующего на тот момент главу региона. На собственные деньги Суриков закупил 35 коров, их раздали жителям. Сдавать молоко будут местному фермеру.

Наконец, уже в августе Суриков стал координатором группы общественных советников при главе Барнаула Вячеславе Франке. Думается, что это не последняя сфера приложения сил многоопытного экс-губернатора.

Amic.ru поздравляет Александра Сурикова с юбилеем и желает долгих лет жизни!