Такой день. Съемки про драку в Барнауле у Малахова и "нашествие" мотыльков

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 августа. Без коронавируса.
Вдова погибшего в резонансной драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова. Решение она аргументировала тем, что нужна максимальная огласка для справедливого вердикта по уголовному делу.
Известный российский блогер Руслан Усачев несколько дней провел в алтайских горах. Он рассказал, что последние дни у него не было связи.
Невероятное количество мотыльков собирается у фонарей в Кулунде. Редкое явление зафиксировали на видео. Журналистка даже вошла в самую гущу насекомых и поделилась своими ощущениями.
67-летний пенсионер Сергей Крысанов пропал в Барнауле. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 августа. Барнаулец нуждается в медпомощи и дезориентирован.
Специалисты завершают ремонт системы водоотведения жилого памятника исторического наследия в Бийске по адресу ул. Казанцевых, 58. Забитая система водоотведения грозила фундаменту сыростью и преждевременным разрушением. Новые трубы призваны решить эту проблему.
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