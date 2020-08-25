Алтайский край вошел в топ-10 по федеральным дотациям

Алтайский край занял 10-е место в топе регионов по объемам федеральной помощи бюджету, получив 31,3 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза".
Отмечается, что самую щедрую федеральную помощь с января по июнь текущего года получили Крым (62,6 млрд рублей), Дагестан (56,3 млрд рублей) и Чечня (44,9 млрд рублей).
На четвертой строчке рейтинга расположилась Якутия (42,4 млрд рублей), на пятой – Башкортостан (38,6 млрд рублей), а Краснодарский край (35,2 млрд рублей) – на шестой.
Татарстан (33, 4 млрд рублей), Подмосковье (33,3 млрд рублей) и Калининградская область (32,9 млрд рублей) заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно.
Президент "ФинЭкспертизы" Елена Трубникова считает, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, федеральный центр не сможет в длительной перспективе поддерживать высокий уровень бюджетных вливаний. В дальнейшем это может вынудить субъекты влезать в долги, а также повлечет за собой замедление развития регионов, рост экономического неравенства территорий и еще большее расслоение доходов населения. Кроме того, в случае затяжного характера коронакризиса следует ожидать роста безработицы и оттока работников в крупные города.
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Посмотрет куда распределили.