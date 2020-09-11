Россия ответила в ООН на сообщения об отравлении Навального "Новичком"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения из Германии о том, что российского блогера Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".

Как сообщает РИА "Новости", постпред обратил внимание на тот факт, что немецкие власти отказываются сотрудничать с РФ по разбирательству в инциденте, но при этом призвали российскую сторону к "прозрачному расследованию".

Более того, действия Германии нарушают статью 7 Конвенции о запрещении химического оружия, которая предписывает всем государствам сотрудничать с другими и предоставлять юридическое содействие.

"Если наши партнеры так привержены КЗХО, почему они не исполняют это положение? Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто", – констатировал Небензя.

По его словам, такое положение дел наводит на мысли о "разыгрывании некой грязной игры", особенно с учетом того, что говорят о санкциях против России в связи с "отравлением оппозиционера".

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября немецкие СМИ распространили информацию, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.