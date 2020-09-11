Россия ответила в ООН на сообщения об отравлении Навального "Новичком"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения из Германии о том, что российского блогера Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".
Как сообщает РИА "Новости", постпред обратил внимание на тот факт, что немецкие власти отказываются сотрудничать с РФ по разбирательству в инциденте, но при этом призвали российскую сторону к "прозрачному расследованию".
Более того, действия Германии нарушают статью 7 Конвенции о запрещении химического оружия, которая предписывает всем государствам сотрудничать с другими и предоставлять юридическое содействие.
"Если наши партнеры так привержены КЗХО, почему они не исполняют это положение? Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто", – констатировал Небензя.
По его словам, такое положение дел наводит на мысли о "разыгрывании некой грязной игры", особенно с учетом того, что говорят о санкциях против России в связи с "отравлением оппозиционера".
Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.
После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.
2 сентября немецкие СМИ распространили информацию, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.
Комментарии
Мычание школьника хулигана...
Мычание школьника хулигана..
ваш хулиган пришел в себя,
после " отравления"
Ну так закройте пожалуйста рот и станет тихо
Докатились, отравить по нормальному уже не могут
Наберут "СпециальноОбученых" по обьявлению, а Небензя отдувайся
Всё просто, когда он кидал в себя яйца и обливался зелёнкой все ржали над ним, поэтому анальный решил пойти на крайние меры... получилось, молодец ))
Небензя все по делу сказал, а этот фейк с отравлением просто шокирует своей тупостью и наглостью, америкосы похоже совсем берега попутали.
На кону, если что, "Северный поток" за который бились-бились, да . так похоже, и похоронят, хорошо, если на время. Может уже пора принципы отложить и возбудить уголовное дело? В дипломатии на первом месте все-таки должна быть выгода для страны, а не принципы.
11.09.2020 10:24
- гость -
"Рабиновича вызывают в КГБ:
- За распространение клеветнических слухов, что в СССР нет мяса, масла, …, вообще ничего нет- расстрелять бы вас,да патрон тратить жалко!
Он выходит и чешет репу:
- Вот,и патронов тоже нет!" (с)
Журналисты раскопали, что некая Мария Певчих из Великобритании была рядом с Навальным в сибирской командировке. Есть данные, что они даже проводили ночи в одном номере. Она как никто имела доступ к блогеру 24 часа в сутки. Перед полетом она загадочно исчезла. А потом из Новосибирска вдруг прилетела в Омск и сопровождала Навального в Германию. Певчих пробралась на самолет якобы в качестве переводчика.
Раньше англичанка гадила постоянно, потом американка, а теперь немка гадит.
Позорный ответ - ну отравили скажите что имеете право на своей территории делать все что хотим, ведь у нас суверенное государство! А так поведение шпаны...