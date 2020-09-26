Больше семи тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За прошедшие сутки во всех регионах России выявили 7 523 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Больше всего инфицированных в Москве – 1 792 человека. Это максимальный результат с восьмого июня. На втором месте по ежесуточному приросту находится Санкт-Петербург (232 человека), а на третьем – Московская область (204).
Алтайский край с показателем 81 зарегистрированный случай занял 27-е место среди всех регионов России.
Выздоровело за прошедшие сутки 6 004 пациента с коронавирусной инфекцией, а скончалось 169 человек.
Всего в России по состоянию на 26 сентября зарегистрирован 1 143 571 случай заражения.
Комментарии
Выборы прошли, заниженную статистику на время выборов отпустили.Не сдержать.Называют это какой то второй волной.Но это не не море, и не океан.Нет прилива и отлива.Есть планомерное распространяющееся болезнетворное явление.Которое не имеет волн. Это постоянно.Волны они качают на бирже валют.чтлб денег словить.Больше-Меньше.А вирус идёт, и народ болеет, и мрёт.