Больше семи тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За прошедшие сутки во всех регионах России выявили 7 523 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Больше всего инфицированных в Москве – 1 792 человека. Это максимальный результат с восьмого июня. На втором месте по ежесуточному приросту находится Санкт-Петербург (232 человека), а на третьем – Московская область (204).

Алтайский край с показателем 81 зарегистрированный случай занял 27-е место среди всех регионов России.

Выздоровело за прошедшие сутки 6 004 пациента с коронавирусной инфекцией, а скончалось 169 человек.

Всего в России по состоянию на 26 сентября зарегистрирован 1 143 571 случай заражения.