Губернатор Алтайского края назвал три основные задачи, которые стоят перед Минздравом

Обеспечение аптек лекарствами, увеличение мощностей для тестирования на коронавирус и решение кадрового вопроса в медучреждениях – это три основные задачи, которые стоят сегодня перед алтайским Минздравом. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко во время встречи с редакторами краевых телеканалов.
По его словам, 350 новых коек в ковидных госпиталях уже к началу следующей недели оснастят системами подачи кислорода. Таким образом, общее число мест с системами ИВЛ превысит две тысячи. При этом в регионе на данный момент насчитывается около четырех тысяч специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19, сообщает "Катунь 24".
Вместе с тем губернатор признал, что ситуация в Алтайском крае непростая. Число пациентов с респираторными заболеваниями на данный момент примерно на четверть выше среднего для этого времени года показателя.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 16 039 человек.
Комментарии
О, со смасочкой начал фоткаться. Молодец, делает выводы.
Че б не сделать 2 тел скорой помощи. Один гипертоникам, сердечникам, травмированным. Второй - орвишников пр учреждениям развозить. Просто быоо бы реальнее ДОЗВОНИТЬСЯ, а им - сортировать приоритеты.
да, когда плохо человеку, как дозвониться? надо делать еще один номер телефона
Конечно нужно разграничивать телефоны..Что инсульты закончились или инфаркты?Роженицы сами сейчас в роддома добираются?Кроме ковидных больных куча проблемных..Они все в одной очереди или как??Инсультник просто не дождется скорой в течении суток..
Витюша признался) Как это мило)
Главная задача, научится не врать.
Скорая третий день едет. Не надо больше на Первый канал звонить. Стало еще хуже
Это все нужно было сделать весной... А сейчас уже поздно...
Скорая третий день едет. Не надо больше на Первый канал звонить. Стало еще хуже
И Путину сообщать об этом не надо, а то наверное будет еще хуже. Специально наверное делают, чтобы не умничали
Скорая, которая едет к задыхающимся три дня, никому не нужна. Или к блатным задыхающимся она едет 20 минут?
Корреспонденты, вы же попадетесь со скорой тоже скоро. И блат может не помочь
вот теперь интересно, сам то краевой минздрав осведомлен об этих трех первостепенных задачах?!
Минздрав очевидно не знает об этих задачах - им разве путинскую оптимизацию отменили?!
Очень похоже, что поступила команда скорой к задыхающимся пока не ездить, мест в больницах нет. Это при том, что разговоры на скорой пишутся и прокуратура может их прослушать. Если бы ей не было пофигу
вопрос смены кадров в минздраве... где???!!!
И плакуратура и минздрав пассажиры одной лодки и капитан у них один, работа совместная - отталкивать вёслами всех, кто к их уютной лодочке с непонятными вопросами подгребает.
16.10.2020 15:09
- гость -
просто здесь живут терпилы, смена отменяется. Не для того сюда десантировали.
2000 ивл. господа журналисты, а чего уж не 2000 кт возле каждой койки. Оснащение кислородом это совсем не ивл. И не блокируйте сообщения, хоть немного думайте о чем пишите