Губернатор Алтайского края назвал три основные задачи, которые стоят перед Минздравом

Обеспечение аптек лекарствами, увеличение мощностей для тестирования на коронавирус и решение кадрового вопроса в медучреждениях – это три основные задачи, которые стоят сегодня перед алтайским Минздравом. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко во время встречи с редакторами краевых телеканалов.

По его словам, 350 новых коек в ковидных госпиталях уже к началу следующей недели оснастят системами подачи кислорода. Таким образом, общее число мест с системами ИВЛ превысит две тысячи. При этом в регионе на данный момент насчитывается около четырех тысяч специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19, сообщает "Катунь 24".

Вместе с тем губернатор признал, что ситуация в Алтайском крае непростая. Число пациентов с респираторными заболеваниями на данный момент примерно на четверть выше среднего для этого времени года показателя.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 16 039 человек.