Такой день. Семьи в бедственном положении и загоревшийся школьник

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 28 октября. Без коронавируса.

Вячеслав Франк провел заседание по завершению строительства дома по адресу Ленина, 195а. Застройщик рассказал, что на окончание работ необходимо примерно 10 млн рублей и найти их можно с помощью продажи квартир в другом доме. Следующее заседание запланировано на 2 ноября.

Очевидцы в соцсети рассказали о том, что неподалеку от Старого моста загорелась трава на полях. Пожарные автомобили не могут подъехать к месту возгорания, но огонь отрезают водоемы.

Алтайский край и Республика Алтай вошли в список 10 регионов с максимальной долей семей, которым хватает денег только на еду и одежду. Алтайский край в рейтинге занимает 7-е место – здесь в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил обеспечить безопасное функционирование бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС) и передать их в собственность муниципалитетов.

Лобовое столкновение двух легковых авто произошло в Бийске. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем BMW X5 совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum под управлением 63-летнего водителя, после чего врезался в опору ЛЭП.

На остановке на улице Опытная Станция в Барнауле загорелся подросток. Ребенок получил термические ожоги, но остался жив. Его доставили в отделение реанимации. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

Мужчина, напавший с ножом на двух жительниц Бийска, одна из которых скончалась, дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента злоумышленник показал, как наносил удары, и объяснил свои действия "внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим".