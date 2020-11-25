Дмитрий Попов рассказал, когда задействуют первые койки госпиталя в "Посуда Центре"

Несмотря на то, что ковидный госпиталь в "Посуда Центре" откроется только в 2021 году, часть коек в нем могут задейстовать раньше, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время заседания в АКЗС в среду, 25 ноября.

По его словам, саму площадку планируют сдать в первой половине января. Однако первые 200–250 коек могут быть использованы для размещения больных коронавирусом уже в декабре — как раз в период возможного подъема заболеваемости гриппом.

Напомним, что решение развернуть ковидный госпиталь на базе торгового центра на проспекте Ленина, 154, приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

В качестве других вариантов власти рассматривали ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской, однако они не удовлетворили требованиям. Для посетителей магазин закрыли 2 ноября, на данный момент процесс развертывания госпиталя продолжается.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 227 случаев COVID-19, еще 15 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 25 001, а количество смертей достигло отметки 1050 человек.