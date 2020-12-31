Японский врач рассказал об опасном последствии легкой формы коронавируса

Японский врач Коити Хирахата рассказал о том, что последствия коронавируса могут быть страшнее самой болезни. По его словам, более трети пациентов стали лежачими после перенесенной инфекции.

Он привел несколько примеров, когда COVID протекал у больного легко, но последствия болезни оказались очень тяжелыми.

"У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный – слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или, по крайней мере, несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев", – рассказал специалист.

Также к симптомам он отнес депрессивное состояние и головную боль, пишет РИА Новости.