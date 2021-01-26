Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций протеста

"Единая Россия" и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после состоявшихся по всей России несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 января, заявил губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников.

"Представители партии власти, других системных оппозиционных партий должны сделать выводы из произошедшего в субботу. Почему из-за недовольства, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то альтернативными программами, а клюнули на предложение манипулятора. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы", – приводит слова Травникова РИА Новости.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. В Новосибирске силовики в ходе протестных мероприятий задержали около 100 человек.

В Барнауле, по данным ГУ МВД, в акции участвовали две тысячи человек. По официальным данным, задержали 20 горожан.

Накануне, 25 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя произошедшее, назвал акции "незначительными социальными волнениями".