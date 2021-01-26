Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций протеста

"Единая Россия" и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после состоявшихся по всей России несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 января, заявил губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников.
"Представители партии власти, других системных оппозиционных партий должны сделать выводы из произошедшего в субботу. Почему из-за недовольства, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то альтернативными программами, а клюнули на предложение манипулятора. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы", – приводит слова Травникова РИА Новости.
Напомним, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. В Новосибирске силовики в ходе протестных мероприятий задержали около 100 человек.
В Барнауле, по данным ГУ МВД, в акции участвовали две тысячи человек. По официальным данным, задержали 20 горожан.
Накануне, 25 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя произошедшее, назвал акции "незначительными социальными волнениями".
Комментарии
не не товарищ Травников, мы все за честных людей! За Сечина, за Ковальчуков, за Ротенбергов! Все как один!
Ну, цель административной политики Путина и состояла в том чтобы насадить в регионах подобных говорящих голов. Бессмысленных и никчёмных.