Футболист "Спартака" Соболев подарил протез девочке из Алтайского края

Уроженец Барнаула, ныне выступающий за московский "Спартак" Александр Соболев откликнулся на призыв одноклубника Йоррита Хендрикса помочь семилетней Ксюше Стебуновой из Алтайского края.

Врачи поставили девочке диагноз "врожденная аномалия развития верхней конечности, аплазия левой кисти". Ей требуется активный протез предплечья стоимостью 235 500 рублей.

"Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя – подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов, – сказал Соболев. – Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся".

Александр Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

В прошлом году Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов брали на себя родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".