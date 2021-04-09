Суббота, 10 Апрель, 02:30

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
2°


4623984 +9150
Обь
75см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах

, ИА "Амител"
Главное за 9 апреля
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 83 случая COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 47 956 человек, а количество смертей достигло 2791.

По сравнению с прошлым годом яйца в Алтайском крае подорожали на 70%. Это связано с повышением стоимости зерна, ветпрепаратов и прочих ресурсов. Губернатор Виктор Томенко выразил надежду, что местные птицефабрики не будут ещё сильнее завышать цены на продукт.

Дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова направили в суд. Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств.

Мэрия Барнаула ищет 40 млн рублей на расселение жильцов аварийного дома № 54 на улице Советской Армии. Одним из способов нахождения этой суммы мэр Вячеслав Франк назвал привлечение средств из краевого бюджета.

Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в двух районах Алтайского края и в Барнауле. За пострадавшими установили наблюдение.

Крупный пожар со взрывами вспыхнул в складских помещениях на улице Власихинской вечером 9 апреля в Барнауле. В операции задействовали почти 100 сотрудников оперативных служб и порядка 30 единиц техники. Сооружение обрушилось во время пожара.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
00:22
Скончался рэпер DMX 0
00:10
Крупный пожар в Барнауле локализовали на площади 1200 кв. м 0
23:55
Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах 0
23:35
В Барнауле рухнул горящий склад. Фото и видео 0
23:15
Площадь пожара на складах в Барнауле составила 800 "квадратов" 0
22:55
Житель Алтайского края украл 7 тысяч рублей с банковской карты подростка 0
22:32
Житель Алтайского края избил подростка палкой ради дорогостоящего телефона 0
22:14
Крупный пожар со взрывами произошёл в Барнауле. Фото и видео 0
21:48
В Барнауле начали строить высотку с семикомнатными квартирами 1
21:31
Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19 0
21:11
Военные снова перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
20:51
Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульскому спортсмену стало лучше 0
20:27
Виктор Томенко вручил награды ветеранам и военнослужащим космических войск 0
20:00
Что известно о новом губернаторе Северной Осетии Сергее Меняйло? 0
19:37
Полпреда президента в Сибири назначили главой Северной Осетии 0
19:25
Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в Алтайском крае 0
19:04
Пятикилометровая пробка собралась в Барнауле 2
18:44
Власти Барнаула настроены на "конструктивный диалог" с противниками строительства высотки 1
18:28
Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп 1
18:06
Скорая помощь для авто. Какой эвакуатор вызвать, чтобы не навредить машине 0
17:54
Дома против людей, Бутина против Навального, вытрезвитель против пьяниц. Главное за неделю 0
17:42
10 км Чуйского тракта расширят до четырёх полос в Алтайском крае 0
17:30
В Алтайский край привезли все 300 лодок для этапа Кубка мира по гребле 0
17:17
Барнаульцы откликнулись на призыв справороссов поменять Генплан города 19
17:06
Продажи ипотеки ВТБ в регионах Алтая с начала года достигли 2,7 млрд рублей 2
16:56
ОПАК дала ответ, почему Юрий Шамков не повлияет на избирательную кампанию сына 2
16:45
В Алтайском крае станут чаще останавливать машины с тонировкой 4
16:32
Эксперт рассказал, какие болезни можно определить по запаху кожи 0
16:19
Часть улицы Лазурной в Барнауле открыли для движения 0
16:06
"Телецкий" стал самым популярным местом зимнего отдыха в Республике Алтай 0
15:54
В "соседе Навального по койке" узнали завхоза колонии 13
15:44
В России за сутки выявили более 9,1 тыс. случаев COVID-19 0
15:33
Первая в России подводная экотропа появилась на Алтае 2
15:18
Стало известно, когда волна тепла в Алтайском крае достигнет пика 0
15:07
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2021 года 1
14:55
Доклад барнаульского учёного об экологии смутил главу СО РАН 7
14:44
В Горно-Алтайске женщина-водитель пострадала в ДТП 0
14:31
Река Белокуриха эпично вскрылась на Алтае 2
14:20
"Идейные" вандалы накрасили ногти скульптуре в Барнауле 13
14:09
Два трамвая сошли с рельсов в Барнауле 10
13:56
Алтайская бизнесвумен лишилась 800 тысяч рублей в надежде заработать на криптовалюте 6
13:43
Мяч с автографами погибших в авиакатастрофе футболистов продают в Барнауле за 220 тысяч 3
13:30
Барнаульцев приглашают на праздник в честь дня рождения "Михутки" 7
13:17
Эсеры сняли репортаж о "карточных домиках" в Бийске 1
13:03
Семь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:54
Доисторический Алтай. В Барнауле открыли выставку, где можно увидеть "свидетелей эволюции" 0
12:39
Рэпера Анта из группы "25/17" разыскивают приставы из-за долгов 2
12:27
Дело бывшего главы Октябрьского района Барнаула направили в суд 12
12:15
Виктор Томенко надеется, что яйца в Алтайском крае не подорожают 34
12:01
10 тысяч тонн мусора вывезли из Барнаула за неделю 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.