Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 83 случая COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 47 956 человек, а количество смертей достигло 2791.

По сравнению с прошлым годом яйца в Алтайском крае подорожали на 70%. Это связано с повышением стоимости зерна, ветпрепаратов и прочих ресурсов. Губернатор Виктор Томенко выразил надежду, что местные птицефабрики не будут ещё сильнее завышать цены на продукт.

Дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова направили в суд. Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств.

Мэрия Барнаула ищет 40 млн рублей на расселение жильцов аварийного дома № 54 на улице Советской Армии. Одним из способов нахождения этой суммы мэр Вячеслав Франк назвал привлечение средств из краевого бюджета.

Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в двух районах Алтайского края и в Барнауле. За пострадавшими установили наблюдение.

Крупный пожар со взрывами вспыхнул в складских помещениях на улице Власихинской вечером 9 апреля в Барнауле. В операции задействовали почти 100 сотрудников оперативных служб и порядка 30 единиц техники. Сооружение обрушилось во время пожара.