Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону. Главы государств обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также намерение вести дальнейшие переговоры по стратегической стабильности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию из Белого дома.

Так, во время разговора Джо Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией "в соответствии с интересами США". Президент предложил провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране, чтобы "обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия".

Также американский лидер высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением российских сил на границе с Украиной и "призвал Россию снизить напряжённость". Байден подчеркнул, что "США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ещё одной темой для разговора стали хакеры и вмешательство в выборы. Американский президент заявил, что США "будут действовать твёрдо, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы".

В марте Джо Байден в интервью заявил, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако Байден лишь допустил переговоры "в какой-то момент". В Белом доме при этом ответили, что главы государств уже недавно беседовали. Позднее в российском МИД сообщили, что американская сторона не поддержала предложение Путина о проведении разговора с Байденом. Как итог, беседа в прямом эфире не состоялась.