Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону. Главы государств обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также намерение вести дальнейшие переговоры по стратегической стабильности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию из Белого дома.
Так, во время разговора Джо Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией "в соответствии с интересами США". Президент предложил провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране, чтобы "обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия".
Также американский лидер высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением российских сил на границе с Украиной и "призвал Россию снизить напряжённость". Байден подчеркнул, что "США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".
Ещё одной темой для разговора стали хакеры и вмешательство в выборы. Американский президент заявил, что США "будут действовать твёрдо, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы".
В марте Джо Байден в интервью заявил, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако Байден лишь допустил переговоры "в какой-то момент". В Белом доме при этом ответили, что главы государств уже недавно беседовали. Позднее в российском МИД сообщили, что американская сторона не поддержала предложение Путина о проведении разговора с Байденом. Как итог, беседа в прямом эфире не состоялась.
Комментарии
У Володи никакой гордости
14.04.2021 09:22
- гость -
У Володи никакой гордости
Синдромом Новодворской-​Алексиевич страдаете?
Американский лидер высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением российских сил на границе с Украиной и "призвал Россию снизить напряжённость". Байден подчеркнул, что "США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".
Биден, мы тоже обеспокоены усилением амерских сил в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане... (далее по списку), и призываем Америку снизить напряженность.И Россия тоже решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность всех вышеперечисленных остатков некогда стран, поэтому предлагаем вам мирно гоу хоум.Но у вас что-то со слухом.Что делевать будем?
Представляю этот разговор. Бе-бе-бе. Сам такой, ыы.
14.04.2021 09:22
- гость -
А что ему остается, гордо отрицать объективную реальность?
14.04.2021 10:16
АБОРИГЕН
Евгеша, какую реальность? Нам поровну, что там трепет Бидон, мы хоть все войска перетащим к границе Хохляндии - имеем право на своей земле.
14.04.2021 10:33
- гость -
Да, я в курсе что вам больше заниматься нечем и других проблем у вас нет.
14.04.2021 10:56
АБОРИГЕН, а к тебе то каким боком наши проблемы?
14.04.2021 11:00
- гость -
Потому что такого отребья как ты в моей стране стало очень много, мало того оно прорвалось во власть. И это ставит большой вопрос по поводу будущем моей страны вообще и моего будущего в частности.
Как бы там не пыжился маразматический дед Бидон, США и в целом Западу не победить Россию. Победить Россию (на время) можно лишь одним способом - предательством элит.
"Путин уволил сразу семь генералов Росгвардии... перечисленные генералы покинули службу по собственному желанию. «Однако большинство из них, за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина, пострадали в результате проверок, организованных руководством службы»... всех уволенных можно условно к тыловикам, связанным с бывшим замдиректора Росгвардии — генерал-лейтенантом Сергеем Милейко ..обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей"
Поэтому Путину еще чистить-неперечистить. Однако понятно бороться с саранчой молотком безполезно, нужен системный подход в т.ч. идеологические конституционные преобразования.
А вот еще факты:
"За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей. Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому.."