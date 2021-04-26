Стоимость отдыха на Алтае взлетела из-за длинных майских каникул

Базы отдыха, санатории и пансионаты резко подняли цены на свои услуги после объявления о продлении майских праздников. Менеджеры туркомпаний объясняют эти изменения большим спросом, пишет "РГ".
В Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове десятидневная путёвка на двоих в обычный номер с двухразовым питанием обойдётся в 40-45 тысяч рублей. А вот в Республике Алтай цены оказались самыми высокими среди регионов СФО. Бронь домика на сутки в селе Манжерок обойдётся в 5 тысяч рублей, в Аскате – в 7 тысяч рублей. При этом, отмечают туроператоры, свободных мест почти не осталось.
Отдохнуть за пределами своих регионов большинству сибиряков тоже, скорее всего, не удастся. Цены на отели в Геленджике выросли на 60%, в Анапе – на 27%, в Туапсе – на 21%. Отдельно придётся раскошелиться на авиабилеты, которые тоже подорожали.
Напомним, что Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за пандемии коронавируса. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.
Если же вы следуете рекомендациям Роспотребнадзора, то о ценах на отели можете не переживать. Ведомство советует провести 10 дней на даче. Желательно без гостей.
Комментарии
а кто бы сомневался? уровень сервиса и цен не соответствуют. это не Турция
Да там на майские еще делать нечего, тем более в этом году.
зато у нас инфляция якобы 5%
Это по нашему
А давайте все вместе дружно не поедем на майские праздники-пусть они подавятся своей дороговизной!
Таков наш менталитет. Ободрать по полной. Ничего хорошего этой стране не светит. Никогда!