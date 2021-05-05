Жителей Алтайского края предупредили об угрозе подтопления

По данным синоптиков, 5 мая продолжится подъём уровня реки Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань. Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов, сообщает региональное ГУ МЧС.
Жителям населённых пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендуется подготовить дом к предстоящему приходу стихии. В частности, необходимо отключить газ, электричество и воду.
Спасатели контролируют паводковую обстановку в Алтайском крае. На 5 мая, по данным спасателей, остаются подтопленными три приусадебных участка в райцентре Ельцовского района.
Кроме того, в связи с подъёмом уровня воды в Оби временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон.
Напомним, в конце апреля в Республике Алтай резко начала прибывать вода в реках, из-за чего ряд трасс регионального значения оказались частично затоплены, движение было остановлено. Несколько населённых пунктов также в воде.
В столице региона – Горно-Алтайске – ввели режим ЧС в связи с подтоплением свыше сотни домовладений. Вечером 4 мая режим чрезвычайной ситуации отменили.
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