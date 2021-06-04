Реальный размер зарплаты в России вырос

Реальный размер зарплаты в России с поправкой на инфляцию вырос в первом квартале на 1,6% в годовом выражении. Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении составила 55 208 рублей в марте против 51 229 рублей в феврале 2021 года.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата, в целом динамика увеличения реальных зарплат замедлилась. В четвёртом квартале 2020 года рост составлял 2,2% в годовом выражении, в третьем квартале – 1,8%. По прогнозу правительства, показатель по итогам года увеличится на 2%.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков назвал основным признаком бедных россиян наличие детей. По его словам, у 82% граждан из категории бедных есть дети.