В России может появиться первый частный космодром

Специалисты компании Success Rockets рассматривают возможность строительства в России первого частного космодрома. Об этом сообщает ТАСС.

Представители компании рассматривают пять регионов: Ростовскую, Астраханскую области, Приморский край, республики Калмыкия и Дагестан.

Компания планирует заниматься генерацией, передачей и анализом данных с помощью космической инфраструктуры. Для этого понадобится сборка и запуск малых спутников.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" намерен выделить на изучение Венеры 318 миллионов рублей. Согласно сайтам госзакупок, организация готова выделить средства на первый этап создания российской автоматической станции для изучения планеты.