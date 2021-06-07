Алтайская предпринимательница и общественница Надежда Зяблицева может стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Новые люди". Она хорошо известна как руководитель образовательного центра "Океан", член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и "Алтайского союза предпринимателей", автор проекта "Родина русского серебра".
Ранее Зяблицева не была замечена в политической активности. Своё решение присоединиться к "Новым людям" она связывает с тем, что это единственная партия, которая демонстрирует новые подходы в политике.
"Думаю, во всех прочих партиях наступила проблема нехватки кадров. Практически всё, что они предлагают, не отвечает современным запросам общества. Нужна молодая кровь. Пусть молодые и не имеют опыта, но у них есть новые знания, они готовы применять современные подходы. Самое главное – у них присутствуют желание и силы менять жизнь к лучшему. Партия "Новые люди" отличается от других и составом, и подходом в организации своей деятельности. Мне импонирует концепция партии развития. Разделяю многие её инициативы и идеи: выборность мэров, более эффективное расходование средств в государственном секторе", – поясняет свой выбор Надежда Зяблицева.
Одним из главных направлений своей работы в случае прохождения в Госдуму общественница называет сохранение памятников истории и культуры: при правильном подходе они могут стать точками притяжения для туристов. "Мне хочется создать коммуникационное пространство, где выставочная зона пересекалась бы с современным интерактивным пространством. Здесь собирались бы историки, общественники, презентовали бы новые туристические маршруты", – делится планами Зяблицева.
Ещё одной проблемой, которой нужно уделять внимание, она называет нынешнее образование. Активистка воспитывает двоих детей, так что видит все больные точки школьной системы изнутри. Она подчёркивает, что сейчас школа, скорее, готовит детей к решению тестов, а не к реальной жизни. То же касается системы высшего образования. "Будущее видится за исследовательскими центрами, где студенты могли бы учиться решать реальные задачи для существующих предприятий. Если внедрить такой подход, то мы изменим ситуацию в лучшую сторону", – уверена Надежда Зяблицева.
Комментарии
Она подчёркивает, что сейчас школа, скорее, готовит детей к решению тестов, а не к реальной жизни.
Ну да. Перестали дежурить в классах, забыли как пол мыть.
Партия-спойлер. Основная цель распылить голоса на выборах обеспечив едру большинство и исчезнуть в небытие сразу после окончания шабаша.
Подскажите, пожалуйста, это родственница бывшего депутата Госдумы Евгения Геннадьевича Зяблицева или просто однофамилица?
Регистрируйесь на сайте умного голосования и не дайте себя обмануть подобными партиями однодневками.
7.06.2021 10:54
АБОРИГЕН
Партия-спойлер. Основная цель распылить голоса на выборах обеспечив едру большинство и исчезнуть в небытие сразу после окончания шабаша.
Выдвини свою кандидатуру, проголосуем за)) Или гражданство мешает?
Бывшие коммуняки учат россиян многопартийности
7.06.2021 10:54
АБОРИГЕН
А зачем распылять, какой уже в этом смысл?
Там все "свои", чужих на пушечный выстрел не подпустили.
Тут дело в не в распылении, тут имитация политической жизни.
Все эти партии сидят на шее у народа и кормятся из бюджетной кормушки! Вся "грызьня" для вида и показухи. Цель всех этих партий одна - не работать и деньги получать! Причем хорошие деньги!
гражданство указано в паспортах РФ на странице последней где печать с номером паспорта СССР и плюсом свидетельство о рождении с фактом рождения на территории СССР
и храните паспорт РФ-он есть доказательство проживания вас на аккупированной территории-будут выплачены компенсации.
7.06.2021 11:13
- гость -
7.06.2021 11:14
- гость -
Именно это и является целью все этого действа. Чтобы люди опустили руки и рассуждали подобным образом. Выученная беспомощность как она есть.
Не будьте бараном,зайдите на сайт умного голосования и проголосуйте так как вам там скажут.Ваш голос "Бе-бе" внесёт неоценимый вклад в развитие России будущего.
7.06.2021 11:16
АБОРИГЕН
В чем моя беспомощность проявляется в моем комментарии? В том, что указал, что все эти партии сидят на шее у народа? Ну так попробуйте докажите обратное!
Просто я знаю эту "структуру" немного с внутренней стороны.., у меня хороший друг был депутатом...
7.06.2021 11:02
Виктор
В девичестве "Ширяева"
7.06.2021 11:29
- гость -
Они сидят на шее, в РФ, потому что туда их посадил Путин, в обмен на сговорчивость и лояльность. А беспомощность твоя в абсолютизации. Не все там ходят сидеть на шее у народа и ничего не делать. А ваш хороший друг застал уже выхолощенную Путиным систему, по этому ничего другого он и не скажет.
Все партии одно целое. Едят из одного корыта. Толку ноль. Царь и свита. Легче народу будет.
7.06.2021 11:27
- гость -
Не будьте бараном,зайдите на сайт умного голосования и проголосуйте так как вам там скажут.
Есть одна известная партия, она тоже всегда голосует, как им скажут, и бюджетников тоже самое делать заставляют. И такая стратегия позволяет им побеждать, знаете ли.
Абориген - а что ты можешь предложить?
Вот мы тут пока во мрачном раздумии, ибо голосовать то не за кого!!!
У всех программы между идиотскими, популистскими и предательскими!
не знаю даст ли Нечаев городу денег,но компания его Фаберлик значительна и уважаема,скорее всего будут открываться магазины Фаберлик по стране- производитель продукции Родина наша- это я так думаю.
7.06.2021 11:29
- гость -
Боцман поди?
Через пять лет эта молодая кровь шайбу в полэкрана наест и будет нам говорить как макарошками питаться.