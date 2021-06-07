Алтайская предпринимательница и общественница Надежда Зяблицева может стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Новые люди". Она хорошо известна как руководитель образовательного центра "Океан", член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и "Алтайского союза предпринимателей", автор проекта "Родина русского серебра".

Ранее Зяблицева не была замечена в политической активности. Своё решение присоединиться к "Новым людям" она связывает с тем, что это единственная партия, которая демонстрирует новые подходы в политике.

"Думаю, во всех прочих партиях наступила проблема нехватки кадров. Практически всё, что они предлагают, не отвечает современным запросам общества. Нужна молодая кровь. Пусть молодые и не имеют опыта, но у них есть новые знания, они готовы применять современные подходы. Самое главное – у них присутствуют желание и силы менять жизнь к лучшему. Партия "Новые люди" отличается от других и составом, и подходом в организации своей деятельности. Мне импонирует концепция партии развития. Разделяю многие её инициативы и идеи: выборность мэров, более эффективное расходование средств в государственном секторе", – поясняет свой выбор Надежда Зяблицева.

Одним из главных направлений своей работы в случае прохождения в Госдуму общественница называет сохранение памятников истории и культуры: при правильном подходе они могут стать точками притяжения для туристов. "Мне хочется создать коммуникационное пространство, где выставочная зона пересекалась бы с современным интерактивным пространством. Здесь собирались бы историки, общественники, презентовали бы новые туристические маршруты", – делится планами Зяблицева.

Ещё одной проблемой, которой нужно уделять внимание, она называет нынешнее образование. Активистка воспитывает двоих детей, так что видит все больные точки школьной системы изнутри. Она подчёркивает, что сейчас школа, скорее, готовит детей к решению тестов, а не к реальной жизни. То же касается системы высшего образования. "Будущее видится за исследовательскими центрами, где студенты могли бы учиться решать реальные задачи для существующих предприятий. Если внедрить такой подход, то мы изменим ситуацию в лучшую сторону", – уверена Надежда Зяблицева.