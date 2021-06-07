В России могут ограничить перевозки на заграничные курорты

Росавиация и Ростуризм предупредили о возможном аннулировании полётов в те страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. Власти хотят остановить работу турфирм, которые продолжают посылать туда граждан.

Как сообщает "Коммерсант", Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании допусков на перевозку организованных пассажиров в страны, с которыми пока нет авиасообщения. Компании могут понести ответственность за оказание клиентам некачественных услуг.

В Росавиации уточнили, что продавать человеку билет на самолёт можно только в том случае, если оперштаб принял решение об открытии авиасообщения со страной, куда хочет улететь человек.