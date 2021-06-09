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Болеем за наших: будут ли в Барнауле работать фан-зоны во время Евро-2020

, ИА "Амител"
Футбол всегда интереснее смотреть в компании
Фото: сайт Барнаула

Фото: сайт Барнаула

Чемпионат Европы 2020 года по футболу стартует в ночь на 12 июня матчем между сборной Турции и Италии. Турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. 13 июня в 02:00 сборная России сыграет первый матч в своей группе В против бельгийцев. Традиционно на крупные футбольные турниры в Барнауле специально организовывают фан-зоны. Однако в этом году в краевой столице не будет большой площадки для болельщиков. Но это не значит, что вы сможете посмотреть футбол только по телевизору дома.

Будет ли фан-зона в Барнауле?

Нет. В городском комитете по спорту сообщили, что из-за коронавируса не планировали организовывать массовый просмотр футбола во время чемпионата. Директор Парка спорта Алексея Смертина Алексей Трофимов также рассказал amic.ru, что на этот раз не будет организовывать фан-зону. Между тем, напомним, именно в Парке спорта в 2018 году губернатор края Виктор Томенко вместе с тысячами барнаульцев смотрел матч между сборной Россией и Саудовской Аравией на открытии чемпионата мира. В 2016 году в здесь демонстрировали матчи Евро во Франции. И трибуны были всегда заполнены.

Получается, что смотреть футбол придётся дома?

Не совсем. Предварительно известно, что матчи российской команды покажут на большом экране у ТРЦ "Арена". Смотреть можно даже из автомобилей на парковке около торгового центра (Павловский тракт, 188). Напомним, на этой площадке многие барнаульцы болели за нашу команду во время ЧМ по хоккею. Онлайн-трансляцию организовывала корпорация творчества EventCorpLife.

Не исключено, что могут появиться ещё несколько публичных площадок для болельщиков. Например, территория у "Титов-Арены", где установлен большой экран. Однако пока информации об этом нет.

Кроме того, в Барнауле много баров и кафе, где уже подготовились к Евро и планируют показывать самые интересные матчи (а такие будут все!).

А когда стартует турнир?

Совсем скоро. Уже 12 июня чемпионат Европы откроется матчем Турции с Италией. Сборная России сыграет 13 июня против Бельгии, 16 июня – против Финляндии и 22 июня – против Дании. Финал Евро пройдёт на стадионе "Уэмбли" 12 июля.

Аmic.ru что-нибудь будет писать о турнире?

Конечно! Следите за нашими материалами. Обещаем, что будет интересно.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.06.2021 09:08
- гость -

2020?

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