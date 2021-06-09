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Перед Евро-2020 по футболу изменили правила об игре рукой и офсайде

, ИА "Амител"
Нововведение больше порадует нападающих, чем защитников

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в правила в футболе, которые регламентируют определения игры рукой и офсайда. Они будут действовать на Евро-2020, который стартует 11 июня.

Как следует из поправок, за игру рукой теперь не считается касание мяча плечом в штрафной соперника. Ранее любое соприкосновение этой части тела со спортивным снарядом каралось фолом. Следовательно, на Евро-2020 голы, забитые плечом, отменять не будут, чему, несомненно, порадуются форварды.

Изменение трактовки игры рукой повлекло за собой дополнение к установкам судьям по фиксации положения "вне игры". Теперь частью тела, по которой чертят линию офсайда, может быть и плечо игрока атакующей команды.

Напомним, что матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля. Первая встреча состоится между сборными Италии и Турции. Прямая трансляция начнётся в 21:30 (мск) по Первому каналу.

Несколько игр будут сыграны в Санкт-Петербурге. Евро-2020 должен был пройти ещё в прошлом году, но турнир решили перенести из-за коронавируса. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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