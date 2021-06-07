Британская пресса написала о воспитаннике алтайского футбола

Британское издание The Guardian посвятило статью нападающему сборной России и московского "Спартака" Александру Соболеву.

В заголовке игрока назвали русским форвардом из Сибири, который никогда не предавал свою мечту. Непосредственно в статье рассказывают об истории становления футболиста от начала карьеры в Барнауле до настоящего времени.

Напомним, 24-летний Соболев вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Старого света. В минувшую субботу, 5 июня, в заключительном контрольном матче перед стартом Евро-2020 Соболев забил победный гол в ворота сборной Болгарии. Россияне в итоге выиграли со счётом 1:0.