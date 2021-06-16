Такой день. Убыль населения в Алтайском крае и возвращение аномальной жары

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 15 июня.

Дело о признании АО СЗ "Барнаулкапстрой" банкротом прекращено. 15 июня в ходе заседания в Арбитражном суде Алтайского края представитель "Барнаулкапстроя" предоставил платёжные документы о погашении задолженности.

Члены градостроительного совета вновь отклонили проект реконструкции ЦУМа на площади Советов в Барнауле. Впервые его представляли на суд экспертам в конце апреля 2021 года, и тогда архитекторы сочли его сырым и недоработанным. Авторам проекта потребовалось почти два месяца, чтобы переработать документацию. На заседании 15 июня эксперты отметили, что 90% замечаний устранены, но принимать проект отказались до тех пор, пока не будут доработаны оставшиеся 10%.

Алтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению населения в регионе в период с января по апрель 2021 года. По информации ведомства, убыль населения в регионе выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С июля в Барнауле произойдёт очередное повышение тарифов на ЖКУ, и у части потребителей плата окажется выше установленной максимальной планки. Резкое повышение платы за "коммуналку" коснётся жителей пригорода Центрального района, села Новомихайловка, а также потребителей, которым услуги теплоснабжения оказывают небольшие компании.

Синоптики предупреждают о возвращении аномальной жары в Алтайский край. Из-за сухой и жаркой погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью.

Алтайский край занял 81-е место из 85 в рейтинге регионов России по благосостоянию семей за 2020 год. По подсчётам экспертов, в семьях с двумя детьми, живущих в регионе , после минимальных расходов остаётся 9,8 тысячи рублей, а в семьях с одним – 21 тысяча рублей.

По данным Минсоцзащиты, в Алтайском крае 16 409 многодетных семей получают ежемесячное пособие при рождении третьего ребёнка. Выплаты производятся в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".