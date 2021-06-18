Суббота, 19 Июнь, 01:20

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,22
€ 85,99
23°


5281309 +17262
Обь
450см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Новые меры против COVID-19 в Алтайском крае и судьба речного вокзала

, ИА "Амител"
Главные события региона за 18 июня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти Алтайского края планируют ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, участники заседания, прошедшего 18 июня в правительстве региона, высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах экономики.

Члены Совета общественной палаты Барнаула обсудили концепцию освоения земельного участка на Речном вокзале. Новый владелец территории, строительная компания "Селф", рассказала о новой концепции – на месте собираются возвести два многоэтажных жилых дома и большой бассейн.

Законопроект, который позволит детям-сиротам получать выплаты на жильё независимо от даты вступления в силу решения суда, представили на сессии АКЗС. Депутаты приняли его единогласно.

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретится с дольщиками ЖК "Парковый", который возводит компания "Барнаулкапстрой". Встреча состоится в четверг, 24 июня, время и место власти уточнят позже.

29% жителей Алтайского края ездят на автомобилях, стоимость которых равна их зарплате за полгода-год.  Каждый пятый (15%) респондент ответил, что потратил на покупку авто менее полугодового заработка.

Госавтоинспекция города Барнаула 18 июня провела профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Цель акции – снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине автомобилистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Власти Алтайского края могут объявить розыгрыш квартиры или автомобилей для тех, кто вакцинируется от COVID-19. Такую меру рассматривают для того, чтобы мотивировать людей ставить прививки.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
23:46
Такой день. Новые меры против COVID-19 в Алтайском крае и судьба речного вокзала 0
23:25
Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телеканале ТНТ 0
22:49
Алтайский край заготовил больше половины всех собранных в России дикоросов за 2020 год 0
22:27
Российские учёные нашли снижающие эффективность вакцин мутации COVID-19 0
21:52
На Алтае сельчанин насмерть забил знакомого табуретом 0
21:23
"Газпром" признался в крупнейшей утечке газа за последние два года 0
20:54
Начальник одного из крупных барнаульских заводов подозревается в коммерческом подкупе 0
20:26
Открытие фестиваля Роберта Рождественского прошло в Барнауле. Фоторепортаж 0
19:56
В Барнауле готовят к открытию городской пляж 0
19:31
Главу одного из алтайских сельсоветов подозревают в присвоении 68 тысяч рублей 0
19:06
Из Барнаула до Каира введут прямые рейсы 4
18:52
Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры 5
18:25
Жить за границей. Как переехать на ПМЖ в Турцию 0
18:08
Две высотки и бассейн. В мэрии Барнаула обсудили судьбу речного вокзала 6
17:56
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в ближайшее время 1
17:46
Подросток под Пензой убил 14-летнюю девочку за отказ от поцелуя и спрятался в кустах 0
17:34
"Разгромили миллионеров": алтайский священник сравнил сборную России с Лукашиным 1
17:21
В центре Барнаула открыли фотовыставку, посвящённую борцам с COVID-19 3
17:16
Собянин заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса 4
17:03
От яичницы до сыроварения: на что способна новая индукционная плита Iplate YZ-T24 0
16:50
Жительница Бийска перевела возлюбленному из интернета полмиллиона рублей 0
16:39
Цены на морковь и картофель резко выросли в России 5
16:35
"Правила изменились": какой будет приёмная кампания в АлтГТУ в этом году 0
16:27
В Алтайском крае учреждениям соцзащиты выделили дополнительно почти 200 миллионов рублей 0
16:14
В России выявили 17,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки. Это рекорд с 1 февраля 0
16:03
Дети-сироты в Алтайском крае смогут получать выплаты на жильё независимо от решения суда 0
15:50
Жительница Бийска захотела сказочно разбогатеть и отдала мошенникам 1,5 млн рублей 5
15:39
Жители Новоалтайска жалуются на грязную водопроводную воду 2
15:27
Ещё 25 человек заболели ковидом в Республике Алтай 0
15:13
Двое жителей Алтайского края организовали бизнес по продаже краденых дров 0
15:01
В "Единой России" рассказали, как обновили системы здравоохранения и образования в стране 0
14:52
В Москве продлили ковидные ограничения до 29 июня 5
14:43
Вячеслав Франк встретится с возмущенными дольщиками многострадального ЖК на Парковой 6
14:30
Похолодание, град и шквалистый ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 4
14:19
Жевательную резинку от коронавируса разработают в России 1
14:01
Изучаем Алтай с "Охотой": туроператор приглашает на экскурсии выходного дня 0
13:51
Анна Попова назвала самый распространённый в мире штамм COVID-19 1
13:41
Стоп-кадр. Очень закрытая парковка в Барнауле 9
13:35
ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Алтайском крае 1
13:30
Лжеврач украла 80 тысяч рублей у алтайской пенсионерки 0
13:19
Почти трети жителей Алтайского края нужно копить на машину полгода-год 17
13:08
Актуальное образование: АлтГПУ запускает новые программы бакалавриата и магистратуры 1
12:55
В Барнауле 18 июня будут ловить пьяных водителей 9
12:44
Алтайский депутат "ЕР" призвал правительство разобраться с ценами на металл и древесину 7
12:30
Юмор и очарование: в Барнауле выступит резидент Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова 1
12:15
День города в Барнауле посвятят присвоению звания "Город трудовой доблести" 4
12:01
"Единая Россия" представила результаты работы в Госдуме VII созыва 0
11:52
День отмены рабства сделали национальным праздником в США 3
11:39
Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 5
11:28
Сильное наводнение произошло в Крыму. Объявлен режим ЧС 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.