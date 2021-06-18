Такой день. Новые меры против COVID-19 в Алтайском крае и судьба речного вокзала

Власти Алтайского края планируют ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, участники заседания, прошедшего 18 июня в правительстве региона, высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах экономики.

Члены Совета общественной палаты Барнаула обсудили концепцию освоения земельного участка на Речном вокзале. Новый владелец территории, строительная компания "Селф", рассказала о новой концепции – на месте собираются возвести два многоэтажных жилых дома и большой бассейн.

Законопроект, который позволит детям-сиротам получать выплаты на жильё независимо от даты вступления в силу решения суда, представили на сессии АКЗС. Депутаты приняли его единогласно.

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретится с дольщиками ЖК "Парковый", который возводит компания "Барнаулкапстрой". Встреча состоится в четверг, 24 июня, время и место власти уточнят позже.

29% жителей Алтайского края ездят на автомобилях, стоимость которых равна их зарплате за полгода-год. Каждый пятый (15%) респондент ответил, что потратил на покупку авто менее полугодового заработка.

Госавтоинспекция города Барнаула 18 июня провела профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Цель акции – снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине автомобилистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Власти Алтайского края могут объявить розыгрыш квартиры или автомобилей для тех, кто вакцинируется от COVID-19. Такую меру рассматривают для того, чтобы мотивировать людей ставить прививки.