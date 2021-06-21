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Новости

В США готовят пакет санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным

, ИА "Амител"
О подготовке документов объявил советник Джозефа Байдена
Алексей Навальный / Фото: theins.ru

Алексей Навальный / Фото: theins.ru

В США ведётся подготовка пакета санкций против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал американским журналистам, что об избранных мерах воздействия объявят позднее, когда в Белом доме будут уверены, что "атакуют правильные цели".

"Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", – уточнил Салливан, намекая на использование "Новичка" против Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября. Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В декабре 2020-го Навальный опубликовал расследование своего отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.06.2021 08:13
- гость -

Осуждённый за воровство и мошенничество персонаж топчет зону.Эта ситуация тревожит пиндосских сенаторов.Ну они и умные,-скажут доморощенные либерахи.

21.06.2021 08:17
- гость -


21.06.2021 08:13
- гость -
Не осужденный за грабеж и уничтожение своего народа сидит в кремле!

21.06.2021 08:17
гость

А не осуждённые за воровство и мошенничество персонажи топчут коридоры всех уровней вертикали власти. И это норма в России.

21.06.2021 08:19
- гость -

"пакета санкций против России", ну вообще то не против России, а против зажравшихса друзей путина.

21.06.2021 08:20
- гость -

Атакуется национальная безопасность пиндостана.На острие атаки пиндосский агент по кличке "Сисян".В ответ им приходиться бить по целям:вводить пакет санкций против Российской Федерации.

21.06.2021 08:20
- гость -

"умные,-скажут"

21.06.2021 08:25
- гость -

ещё больше полезных санкций?

21.06.2021 08:29
- гость -

Вот тебе и женевское рандеву, где, как вроде, Байден "прогнулся".

21.06.2021 08:34
- гость -

21.06.2021 08:13
- гость -
Не путай теплое с мягким. Не путай народ с "друзьями".

21.06.2021 08:47
- гость -

Прошло время,байден после женевской встречи немного обсох и у него перестал дрожать голос.

21.06.2021 08:59
- гость -

При Абаме было введёно 850 санкций, при Трампе ещё 350, при Байдене уже 80. От санкций богатые богатеют, народ беднеет. А ресурсы, редко земельные металлы, пшеницу, землю, лес, бизнес у нас скупают по очень низким ценам.
Либерастня этому радуется???
Завальный не только вор, у которого к кормушке не получилось присосаться, он учил запад против кого санкции ввести чтобы сделать наш народ беднее.

21.06.2021 09:02
- гость -

Никому не нужен лехоим, нужно ослабить Россию любыми путями. Растоптать её. Лучше всего это получалось через экономику и санкции.
Но ничто не вечно на земле.

21.06.2021 09:05
- гость -

Капитализм тоже не вечен

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