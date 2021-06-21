В США готовят пакет санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным

В США ведётся подготовка пакета санкций против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал американским журналистам, что об избранных мерах воздействия объявят позднее, когда в Белом доме будут уверены, что "атакуют правильные цели".

"Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", – уточнил Салливан, намекая на использование "Новичка" против Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября. Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В декабре 2020-го Навальный опубликовал расследование своего отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.