В Кузбассе умерла двухлетняя девочка после отказа семьи от лекарств

В Кемеровской области умерла девочка в возрасте 2 лет 7 месяцев в местной больнице, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительной информации, малышка имела тяжелое заболевание, однако мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства.

"Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась", — рассказали в ведомстве.

Точную причину смерти ребенка установят во время судебно-медицинской экспертизы. Также эксперты выяснят, есть ли связь между смертью малышки и отказом матери ее лечить.

Помимо этого, следователи оценят действия органов опеки, которые передали девочку бабушке, также отрицавшей факт заболевания. Проверят и то, какую помощь бабушка оказывала внучке.