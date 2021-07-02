Жители нескольких поселков Тальменского района пожаловались на некачественную воду

Больше полугода в Тальменке, а также поселке "Среднесибирский", ст. Озерки и в селе Ларичиха местные жители и алтайские справедливороссы борются за качественную воду из под крана. По словам представителей партии, люди не успевают менять фильтры, чтобы она была пригодна для использования. Депутатом Госдумы Александром Терентьевым были направлены запросы в краевой Роспотребназор, прокуратуру, главе района, профильному замгубернатора.

Справедливороссы рассказывают, что с приходом новой управляющей компании тариф на водоснабжение вырос почти в два раза: с 28,36 руб/м3 до 50,80 руб/м3, а на водоотведение с 29,54 до 85,21 руб/м3.

При этом, вода из крана полилась грязная – фильтр забивается через 2-3 дня, бытовая техника выходит из строя. Кроме того, местные жители жалуются на то, что на ст. Озерки аварийная водонапорная башня даже не закрыта — в нее без проблем может попасть мусор.

Депутат Госдумы Александр Терентьев возмущен длительным бездействием местных властей и взял ситуацию под личный контроль. И.О. главы Тальменского района Игорь Щербаков в ответе на его депутатский запрос сообщает: "Вопрос улучшения качества питьевой воды на территории Тальменского района стоит остро. Подана бюджетная заявка на 2022 г. в Министерство строительство и ЖКХ Алтайского края по разработке проектно-сметной документации на строительство водозаборных и водоразводящих сетей на ст. Озерки".

По мнению справедливороссов местным жителям нужно продолжать бороться с недобросовестными коммунальщиками. При этом важно не только наладить систему водоснабжения, но и помочь вернуть сельчанам деньги. Несколько положительных решений жителей пос. Среднесибирский в суде уже есть – людям сделают перерасчет, как только они вступят в силу.

У справедливороссов есть еще одна победа: получилось устранить сопутствующий вопрос большой водяной проблемы. Около 12 лет жители не могли добиться замены люка на колодце по ул. Юбилейная в п. Среднесибиский. Дети часто прыгали на этой железке и запросто могли свалиться в дыру, на просьбы разобраться никто не реагировал. В мае Александр Терентьев сделал запрос в прокуратуру с требованием провести проверку состояния колодцев в поселке: работы по очистке и замене составляющих начались еще до официального ответа. Но не все колодцы еще отработаны.