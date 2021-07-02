Шафер отомстил невесте друга из-за ее придирок и странных правил на свадьбе

Шафер отомстил надоедливой невесте друга с помощью тоста из-за того, что та пыталась заставить его следовать странным правилам на свадьбе. Своей историей 30-летний мужчина поделился в сабреддите AmItheAsshole на сайте Reddit.

"Мой лучший друг женился на прошлой неделе. Я только что купил дом, а моя жена ждет сына в ноябре, поэтому я дал ему понять, что ограничен в финансах, но сказал, что постараюсь сделать все возможное <…> У меня также был подарок в 300 долларов (21,9 тысячи рублей, — прим. ред.), который я собирался вручить им", — начал реддитор.

Он рассказал, что еще до свадьбы невеста начала предъявлять требования к свадьбе. Так, она запретила жене шафера говорить о беременности, попросила ее надеть платье, в котором не виден живот, а также призвала ее "держать себя в руках и не устраивать сцену беременности". Кроме того, она сказала, что настоящий шафер должен оплатить счет в баре.

Женщина также заявила, что поздравительная речь должна быть адресована не только жениху, но и ей. При этом шаферу запрещалось упоминать в речи кого либо еще, а шутки про жениха обязательно должны были включать и невесту.

Мужчина разозлился и пожаловался другу. Однако тот попросил не мешать его будущей жене, так как это "ее день", а он "будет иметь дело с ее глупостями до конца своей жизни".

"В день свадьбы невеста и мой приятель только и делают, что ругают меня, попрекают и приказывают. Я спускаюсь в бар, чтобы выпить... там мать невесты предупреждает меня, чтобы я не напивался, потому что я и так испортил день ее дочери. В итоге я не дал им конверт с деньгами и в речи использовал точную формулировку моего друга о том, что ему придется иметь дело с ее глупостями до конца жизни", — продолжает он.

В конце тоста мужчина пожелал паре всего наилучшего и пообещал, что всегда будет рядом со своим другом, "особенно во время развода".