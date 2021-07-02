Родственники пропавшего под Воронежем алтайского солдата винят во всем дедовщину

Сестра пропавшего в Воронежской области алтайского контрактника уверена в том, что в его исчезновении виноваты сослуживцы. Об этом она рассказала в эфире ГТРК "Воронеж".

По словам девушки, ее брат служил в части в Богучаре три года. В конце весны у него должен был быть отпуск, после которого он собирался вернуться в часть. В расположение Алексей Хороща так и не вернулся.

"Когда военные начали его искать, была версия, что он находится в Барнауле – мы тут живем. Но я не думаю, что он проехал бы 3-4 тысячи км из Воронежа без паспорта. У него только военник на руках. Даже зацепиться не за что, чтобы его найти. Я уже всеми возможными методами искала, всем сослуживцам написала – ноль вообще", — сказала сестра солдата.

Она добавила, что связи с Алексеем у семьи нет. Кроме того, семья уверена, что из части он ушел из-за какого-то конфликта.

"Просто очень странно. Я как не зайду в комментарии в соцсетях почитать, все пишут, что в этом Богучаре постоянно что-то происходит. Страшно, что что-то случилось. И они сделали так, чтобы Леша пропал", — поделилась девушка.

Кроме того, о пропаже Алексея в полицию никто не заявлял. Родственники верили словам командования о том, что он найдется. Сейчас родные пропавшего солдата намерены обратиться к правоохранителям.

Минобороны продолжает поиски солдата. Всех, кто видел юношу или обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (473) 662-21-04, 8-930-408-95-33 и 8-991-321-69-24.