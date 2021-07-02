Барнаульцы пожаловались на опасную детскую площадку в сквере Химиков

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе "Branaul22" рассказали об опасной детской площадке в сквере Химиков. Решить вопрос с ее ремонтом не могут уже очень давно.

"В сквере Химиков детская площадка в ужасном состоянии. И пока администрация района решает, кто ее отремонтирует, дети Потока активно ею пользуются. Просто много старых домов, где нет не только качелей, а даже песочницы. Это единственное место, где можно поиграть. Здесь всегда много детей", — написали горожане.

Местные жители не хотят, чтобы площадкой начали заниматься только после того, как кто-нибудь получит травмы на качели, которая "еле дышит" или дырявой горке.