Мэрию Горно-Алтайска закрыли на карантин

Доступ посетителей в здание администрации столицы Республики Алтай временно ограничен, сообщает пресс-служба мэрии.

Мера будет действовать до 14 июля. Она принята на основании предписания Роспотребнадзора и призвана усилить противоэпидемиологический режим.

В связи с этим население Горно-Алтайска информируют, что любые документы необходимо направлять представителям городских властей посредством почты, МФЦ либо через портал "Госуслуги".

Обращение на имя мэра или иных должностных лиц администрации следует оставлять на бумажных носителях в лотке на входе в здание либо отправить по почте.

Кроме того, письмо можно отправить на электронную почту office@admin.gorny.ru либо обратиться через интернет-приемную.

Ранее amic.ru писал, что суточный прирост заболевших коронавирусом в Горном Алтае на 7 июля составил 49 случаев. Это новый рекорд с начала пандемии. При этом на Горно-Алтайск пришлось 22 заболевших.