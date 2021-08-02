Чумные псы. Почему на Алтае не работает программа по отлову бродячих собак?

Количество обращений с жалобами на агрессивные стаи бродячих собак за последний год серьёзно возросло. Об этом депутаты АКЗС сообщили на одном из заседаний весной. Действующая в регионе программа отлова, которая предполагает возвращение собак после стерилизации и вакцинации обратно на улицы, показывает свою неэффективность. Эти меры никак не сокращают популяцию бродячих дворняг. В связи с этим региональные власти предложили внести поправки в "собачье" законодательство и выделить больше средств на борьбу с дикими стаями псов. Рассказываем, как именно деньги помогут избавить регион от бесхозных животных и согласны ли с позицией депутатов владельцы приютов.
Приюты не резиновые
Собачьи стаи становятся реальной угрозой для жизни и здоровья жителей Алтайского края. На это обратили внимание депутаты АКЗС ещё весной. Парламентарии подчеркнули, что за последний год количество обращений с жалобами на нападения собак значительно возросло – но на сколько именно, не уточнили. По их словам, действующей службе по отлову не хватает ресурсов справиться с дикими стаями псов.
Так, в Рубцовске то и дело стая собак кусает людей, причём обитают животные в оживлённом месте города, где расположен парк. Весной 2021 года рубцовский Следственный комитет даже возбудил уголовное дело после того, как собаки напали на пятилетнего мальчика. Ребёнок оказался на больничной койке, и игнорировать случившееся ни у кого не получилось. Тем не менее стая всё ещё терроризирует горожан, и это длится уже несколько лет.
В некоторых районах Барнаула так же время от времени появляются агрессивные собачьи стаи. На них горожане периодически жалуются в соцсетях. "Мы обращались в администрацию, в "Ласку", в полицию. И ничего не делается. На днях одна собака напала на мальчика. Люди боятся ходить по улицам. Это нормально?" – сетуют жители города на то, что на животных нет управы.
В Бийске и в Бийском районе (посёлках Малоугренево, Малоенисейское и других) ситуация не лучше – там собаки бегают даже на территориях школ. Животные забредают и на детские площадки, постоянно "дежурят" возле продуктовых магазинов, где их периодически подкармливают сердобольные бийчане. "Мы стараемся без пакетика с кормом не гулять, потому что едой собак можно задобрить, а без этого они могут рычать и пытаться окружить и укусить", – рассказала amic.ru жительница Бийска Ирина.
По мнению чиновников, проблема, в первую очередь, возникла из-за нехватки мест в приютах. Зоозащитные организации Алтайского края можно пересчитать по пальцам – один большой и всем известный приют для животных "Ласка", бийский, заринский, рубцовский. Кроме того, есть несколько официально не зарегистрированных – например, частный барнаульский приют "Бусинка".
Есть ещё несколько крупных передержек: там содержат единовременно не более 200 бродяжек, и в основном – кошек, потому что собак сложнее ловить и обеспечивать.
В районах приютов для животных и вовсе нет, а бродячих собак – много. Существующие зоозащитные организации, как говорят их владельцы, "не резиновые и не очень богатые", поэтому всех отловить и забрать они не могут.
Тем более что часто уличные животные – это чьи-то, отправленные на самовыгул, говорит директор "Ласки" Софья Куликова. Иногда хозяева возвращают их домой, но в основном питомцы постепенно превращаются в бесхозных (именно так называют бродячих собак в законе "О защите животных"), сбегают и сбиваются в те самые агрессивные стаи.
"Очень большой процент так называемых "уличных" дворняг на деле – домашние. Поэтому стоит разделить понятия: для животных без хозяина мы используем термины "бездомные", "бродячие", "бесхозные", а "безнадзорные" – это для самовыгульных. Последних мы не отлавливаем, и именно они создают на улицах стаи, но за чьих-то собак мы не можем нести ответственность", – уточняет Куликова.
В стаях псы очень быстро размножаются. Новые поколения уличных дворняг автоматически становятся дикими и бездомными, и их количество на улице постоянно растёт. "Нам ещё постоянно подкидывают щенков в коробках, и приходится разбираться ещё и с ними", – добавляет директор "Ласки".
"Муниципальные приюты – это живодёрни"
Чтобы решить проблему растущего количества беспризорных собак на улицах края, депутаты АКЗС предложили построить в регионе два муниципальных приюта (сейчас у нас есть только частные), которые будут полностью обеспечены за счёт федерального и краевого бюджетов. В полномочия сотрудников этих приютов будет входить отлов, стерилизация и дальнейшее содержание пойманных животных.
"В настоящее время на федеральном уровне готовятся унифицированные нормы для приютов временного и постоянного содержания. Определяется их необходимое количество, длительность нахождения животных в приютах, потребность в кормах и лекарственных средствах", – говорит заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.
Где именно будут расположены межмуниципальные приюты, неизвестно. Впрочем, как и то, на какие средства их построят – чиновники признают, что это очень затратно для регионального бюджета. Хотя у зоозащитников есть встречное предложение на этот счёт – как они считают, более экономичное.
"Все официальные НКО получают от государства помещения на безвозмездной основе, мы платим только за аренду земельного участка с большой скидкой. Так почему бы вместо того, чтобы строить приюты с нуля, властям не взять те помещения, которые уже есть на их балансе. Сделать там ремонт, оборудовать и всё – меньше уйдёт времени и денег", – отмечает Софья Куликова.
Да и в целом идею создания муниципальных приютов для животных зоозащитники не очень одобряют. Они считают, что лучше создать условия, для того чтобы частные организации могли расширяться и спокойно содержать своих подопечных. Пока не приведены в порядок уже существующие приюты, смысла в дополнительных нет, это лишние расходы и сомнительное качество, уверены любители животных.
"Не всегда в муниципальные организации приходят работать люди, которые действительно любят животных и хотят о них заботиться. Да, муниципальные приюты имеют место быть, но первое – когда уже существующие организации выведены на достойный уровень, а второе – только при грамотном общественном контроле волонтёров", – считает Софья Куликова.
Директор "Ласки" привела пример Московской области, где уже строили муниципальные приюты, но всё это закончилось скандалами. Зоозащитники выяснили, что животные в этих организациях содержались в ужасных условиях и даже фиксировали случаи массовой гибели собак.
"На практике других регионов мы отметили только то, что по большей степени, государственные приюты – это живодёрни. Всё это выглядит как удобный предлог для отмывания денег, которые по факту до животных не доходят, там максимально экономят даже на элементарных вещах", – согласна с коллегой из "Ласки" основатель частного барнаульского приюта для животных "Бусинка" Светлана Абрамова.
Но алтайские депутаты уверены, что государственные приюты всё же решат проблему бродячих стай и "разгрузят" частников. Более того, чиновники также предлагают оказывать материальную поддержку и для уже существующих НКО.
"Предлагается финансирование реконструкции их помещений для содержания животных. Управление ветеринарии края, как уполномоченный орган, направило соответствующие предложения на федеральный уровень", – говорит Иван Мордовин.
Отлов за копейки
Но и здесь у зоозащитников сомнения и вопросы к властям: откуда в бюджете возьмётся столько денег, если сейчас на программу по отлову выделяется такой мизер, что его не хватает на обслуживание пойманного поголовья собак?
Официально отловом по тендеру в Барнауле занимается только приют "Ласка" по программе "отлов – стерилизация – отпускание в среду обитания".
"Нам, если честно, эта практика не нравится. У нас погодные условия не предназначены для такой программы. Собаки на свободе очень мало живут. Но мы обязаны фиксировать процедуру отлова, в том числе и то, как мы выпускаем псов на волю", – рассказывает о подводных камнях программы по отлову Софья Куликова.
По словам зоозащитницы, оплаты за поимку животных едва хватает, чтобы закрыть расходы на зарплаты водителя и ловцов, топливо для автомобиля и содержание собак. Сумма за одну особь по современным рыночным меркам смешная, говорит Куликова – около 700 рублей. При этом если пса не поймали сразу, приходится выезжать на место ещё и ещё, а это уже не оплачивается.
"За стерилизацию платят отдельно – фиксировано 1100 рублей на животное, в то время как средняя цена по региону – 2500 за эту операцию. И очень маленькие деньги – около 100 рублей выделяют в сутки на содержание собаки в приюте до момента отпускания её на волю. Но если она живёт у нас больше 45 дней, за неё перестают платить", – отмечает директор "Ласки".
Ещё год назад приют отлавливал пару собак за несколько дней, а теперь в сутки в среднем ловцы привозят от трёх до пяти особей – это большая нагрузка, учитывая, что некоторые поступают больными, ранеными. И их нужно кормить, вакцинировать, лечить. За полгода волонтёрами было отловлено 300 собак, и только половина возвращена в "среду обитания", остальных оставили или переустроили. В основном остаются в приюте пожилые, слабые, изувеченные особи и щенки.
"Выпуск по отлову составляет около 60% из всех пойманных собак. Прежде всего мы отпускаем туда, где есть кормильцы, кураторы – например, на оптовые базы или предприятия. Выпускаем также таких, кого не приручить, – это дворняги, которые никогда не контактировали с человеком. Конечно, если бы люди больше животных забирали, то мы могли бы больше оставлять себе, но места освобождаются очень медленно", – подчеркнула Куликова.
Сейчас на балансе приюта чуть больше 600 собак и около 200 кошек. При этом новые животные поступают постоянно, а разбирают в "добрые руки" их намного реже, чем подбрасывают.
"Ласку" немного выручают федеральные и краевые гранты, но в основном они идут на реализацию конкретного проекта – такого, как, например, льготный пункт стерилизации или социальную рекламу. Последний выигранный грант приют потратил на ремонт кошачьих комнат.
"В основном мы существуем на пожертвования. Тендеры и гранты покрывают максимум 40% от общих трат", – говорят в "Ласке".
В АКЗС заявили, что планируют помогать частным приютам, даже если в крае появятся муниципальные. Но в основном поддержка будет направлена не на текущее содержание, а на увеличение оплаты за отлов, а также ремонт и расширение приютских площадей.
"При работе над проектом краевого бюджета на следующий год планируется предусмотреть увеличение финансирования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, организовать дополнительную грантовую поддержку", – отметил депутат Иван Мордовин.
"Только не эвтаназия"
Софья Куликова не совсем согласна с тем, что нужно увеличивать количество отловленных собак. Она считает, что "рыба гниёт с головы", то есть с хозяев тех животных, которых отпускают на самовыгул и при этом не стерилизуют.
"В первую очередь стоит взять под контроль популяцию, живущую на улице и не допускать её разрастания, что делается посредством массовой стерилизации животных и ужесточением санкций за питомца, отправленного на самовыгул. А бесконечный отлов не уменьшит количество зверей на улицах. Моя позиция такова, что начать стоит с устранения причин, по которым уличных собак становится много", – сказала директор "Ласки".
Зоозащитники нацелены на сотрудничество с властями, но требуют не строительства новых приютов и даже не денег, а новых поправок в законодательство, которые будут возлагать на владельцев животных больше ответственности. Тогда благотворители смогут заниматься отловом более качественно и им не придётся выпускать пойманных собак на свободу из-за того, что в приютах не хватает мест.
"Сейчас мы нацелены на то, чтобы не допустить, например, возврата системы "отлов – эвтаназия", о чём депутаты уже начали высказываться. Ну давайте их всех поубиваем. Только убивали их и десять, и двадцать лет назад, но меньше их от этого не стало", – добавила Куликова.
В ближайший год ситуация с безнадзорными собаками, скорее всего, не изменится, резюмирует сторона зоозащиты. Поэтому пока в Барнауле обращаться за отловом собак получится только в "Ласку". А они смогут поймать псов только тогда, когда у них будет свободное время, руки и места в приюте. На данный момент из обращений на отлов время от времени формируется очередь, говорят волонтёры.
Номера телефона службы отлова Барнаула: 8 (3852) 37-16-20 (с 08:00 до 17:00 часов), 8 (3852) 57-35-57 (ежедневно с 09:00 до 18:00 часов).
Что касается других городов и районов, куда отлов не может доехать по техническим причинам, чиновники рекомендуют обращаться в Управление ветеринарии Алтайского края. Их специалисты оказывают организационную помощь тем территориям, где отсутствуют аттестованные специалисты по отлову и не налажена работа с действующими приютами безнадзорных животных.
Комментарии
Может пора уже проверить все эти приюты и зоозощиту, деньги как в госдуме исчезают, а работы не видно
Вот именно.
"Ну давайте их всех поубиваем. Только убивали их и десять, и двадцать лет назад, но меньше их от этого не стало"
Статистика говорит обратное. Однако потом появляются так называемые "зоозащитники" и эвтаназию животных запрещают. Начинается все по новой, рост популяции бродячих животных. Ни о какой гуманности здесь не может быть речи. Так называемые "зоозащитники" обрекают бродячих животных на более долгую мучительную смерть в зимнее время года, вместо того, чтобы прекратить их страдания от вечного недоедания и болезней. Плюс все эти частные приюты, как ни крути - бизнес, сколько в действительности пожертвований тратится на животных, а сколько идет в карман их владельцев, проверить сложно. Поэтому также владельцы частных приютов не хотят создания муниципальных приютов, так как это их прямые конкуренты.
2.08.2021 08:58
- гость -
Эм... А что вы будете проверять? "Бусинка" - приют частный. Из бюджета не получает ничего. Как и остальные (кроме Ласки, но и там государевы деньги идут на определенную программу).
2.08.2021 09:07
гуманист
Ну да, ну да. Прямо в денежках купаются. А вы создайте приют, а потом на собственном примере нам расскажете, как и сколько заработали. Разоблачите их, так сказать.
2.08.2021 09:07
гуманист
Статистика говорит обратное. Однако потом появляются так называемые "зоозащитники" и эвтаназию животных запрещают.
Перевожу с вашего на русский. Человек берет собаку или кошку, не стерилизует, допускает самовыгул, а потом как минимум приплод оказывается на улице, и опять плодится. Но мы не будем вводить ответственность за содержание животных, мы будет их отстреливать и т.д. Это, в общем, все, что нужно знать о подходе к проблеме домашних животных большинства населения. "Не мы такие, жизнь такая".
А на мой взгляд на государственные деньги должен проводиться отлов и утилизация бродячих блохоносцев. А если крикливая часть зоопараноиков реально считает, что большинство народа против утилизации, пусть собирает деньги на содержание приютов с этого "большинства". Не получается? Значит, не большинство. Задолбали уже привнесёнными с запада чуждыми россиянам "ценностями" с правами животных, гомосеков, блмов и прочего. Давайте заниматься правами большинства россиян и деньги тратить именно на эти нужды.
2.08.2021 09:29
- гость -
И что в этом плохого? Ключевые слова в вашем посте - "большинства населения". Хватит уже меньшинствам навязывать большинству свою волю. Считаете себя сверхчеловеками, стоящими над большинством - осуществляйте свои идеи за свой счёт, а не за счёт этого большинства.
2.08.2021 09:35
- гость -
Прелестно. То есть ежели завтра большинство решит линчевать, допустим, даунов (а чего они по улицам ходють), то, раз это мнение большинства, надо будет удовлетворить это желание?
И да, эта конкретная идея (приюты, стерилизация т.д. и так осуществляется не за счет бюджета. Так комментаторы и этим недовольны. Вы уж определитесь как-нибудь.
2.08.2021 09:31
- гость -
А на мой взгляд на государственные деньги должен осуществляться контроль за вами. Взяли собачку, не стерилизовали, выпустили побегать - штраф. Да такой, чтобы неповадно было. Переехали из частного дома, а собаку бросили - штраф. И проблема быстро решится. Просто плодиться будет некому.
Откуда в бюджете возьмётся столько денег, если сейчас на программу по отлову выделяется такой мизер, что его не хватает на обслуживание пойманного поголовья собак?
ТЕ ЛЮДИ,КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ЭТИ ЗАКОНЫ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ МОГУТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАЖНОСТЬ ДАННОЙ ТЕМЫ.
"Сделайте что-то хорошее - люди последуют вашему примеру."
Альберт Швейцер
2.08.2021 09:23
- гость -
Даже частные приюты подлежат проверке, если вы не знали. Благотворительные фонды тем более должны иметь жесткую отчетность, что деньги потрачены именно туда куда нужно.
Необходимо лицензирование владения домашним животным. Чтобы владение было ответственным шагом, в том стиле и по финансам, и по ответственности. Тогда бродячих животных не будет: поймали бездонную собаку, считали с чипа кто хозяин - на тебе штраф рублей в 50 ( в смысле 50000 рублей), чтобы не повадно было. Мигом станут более ответственно принимать решения.
2.08.2021 09:29
- гость -
Я писал на русском языке, раз вы смогли прочесть, то перевода на "ваш" русский не требуется. Утилизация животных ни коим образом не запрещает вводить одновременно и ответственность для нерадивых хозяев, которые выбрасывают животных на улицу. А так да, все добренькие до тех пор, пока песик не укусит вас и ваших близких.
2.08.2021 09:35
- гость -
Плохого в этом как минимум то, что вы не хотите отвечать за свои действия. То есть для вас нормально взять животное-поиграть-выбросить, а потом пусть его кто-нибудь как-нибудь умерщвляет. Главное, чтобы это не было вашей проблемой и ответственностью. (Этот подход, увы, касается не только животных, но сейчас речь не о том)
2.08.2021 10:05
- гость -
Я в курсе. Но благотворительные фонды - это точно не про приюты))) И что-то я не думаю, что бОльшая часть передержек официально зарегистрирована. Разве что самые большие.
В этом свете пожелание "проверить и запретить" выглядит анекдотично.
2.08.2021 10:09
гуманист
Покажите, где в вашем посте было хоть что-то про ответственное содержание?
2.08.2021 10:08
- гость -
Безусловно. Но для этого нужна как минимум единая база чипов.
Чипов нет. Есть Дейлы.
Но ведь когда человек затевает приют для животных, у него есть какой-то бизнес-план — он просчитывает из каких средств будет заботиться о зверюшках, оплачивать функционирование своего приюта?
Бизнес - это с оборотных средств.
А не с оборотных средств это волонтёрство. Волонтёр должен быть меценатом. Или иметь хорошие отношения с меценатами.
Правда среди меценатов иногда встречаются рейдеры.
Надо давать налоговые льготы частному мыловарению, тогда бизнес быстро отловит всех бродячих собак, да и неустроенных хозяйских пустит в дело.
2.08.2021 11:40
Изониазид
Заринский кожзавод жалуется на отсутствие сырья. Надо бы подсобить.
Разрешить самовольную расправу над бродячими собаками. Убрать наказания.
Через месяц пропадут все собаки с улиц города.
А безответственные хозяева собак, которые отпускаютвольно бегать - тоже перестанут это делать, боясь, что их петомец не вернется.
Профит - всем хорошо. Бюджет не требует вложений. ИМХО.
Либо организовать приём туш бродячих собак от населения - недорого, 50-70 рублей за штуку. Окрестные бомжи быстро переловят все бродячие стаи, да и неустроенных хозяйских хорошо проредят. Останется только организовать приём и оплату, и утилизацию в ямах Беккари. Организационно и финансово очень малозатратно для администрации и бюджета.
2.08.2021 12:45
krash
Безответственным хозяевам будет плевать, ровно так же, как и сейчас. Ну нового заведут, подумаешь. Некоторые каждый год щеночка заводят, а в конце лета в садах оставляют. Плодильщики-то, к слову сказать, никуда не денутся. Зато как хорошо будет неадекватам - не будет наказания, делай что хочешь. Хочешь - вешай, хочешь - жги, хочешь по кускам режь. Прекрасно, правда? Заодно и потренируются "на собачках".
Гущина 171a, долбаный Мандарин! Развели на территории стройки псарню, которая круглые сутки не затыкаясь брешет. Зоофилы, что не разберете своих миленьких блоховозов? Вообще, в городе есть хозяин, чтобы эту проблему навсегда решить?
2.08.2021 12:58
- гость -
2.08.2021 12:58
- гость -
Что-то сильно экстремизмом запахло!! Не находите?
2.08.2021 13:15
- гость -
Поясните?