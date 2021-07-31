Предложивший "меньше питаться" депутат за год не заработал ни рубля

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Илья Гаффнер задекларировал нулевой доход за 2020 год. Соответствующие сведения размещены на сайте регионального парламента.

Согласно декларации, у Гаффнера в пользовании есть квартира площадью 66,6 кв. м. У двоих несовершеннолетних детей народного избранника есть ещё по квартире – 80 и 201,7 "квадрата".

Гаффнер получил широкую известность в 2015 году, когда рекомендовал россиянам с низким уровнем дохода "подумать о здоровье и меньше питаться".

"Продукты подорожали процентов на 25. Я считаю, что это не так страшно, – заявил тогда парламентарий. – Если не хватает денежных средств, нужно просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например".

Впоследствии депутат оказался в центре ещё одного скандала. В личном деле Гаффнер указал, что имеет диплом о дополнительном образовании, и ему присвоена квалификация в области общего менеджмента. Но в Уральском федеральном университете пояснили, что диплом Гаффнеру не выдавался, в связи с чем попросили направить документ на уничтожение.