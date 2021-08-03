Эксперт рассказал о сроках действия иммунитета от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется около шести-восьми месяцев. Такая длительность иммунитета обусловлена природой COVID-19, сообщает ura.ru.
По словам эксперта, коронавирус, по сути, является "банальной ОРВИ", а потому к ней не формируется достаточно стойкий иммунитет. Через некоторое время он начинает падать, а после люди заболевают повторно.
Врач отметил, что граждане, заразившиеся коронавирусом повторно, могут переносить болезнь бессимптомно.
"Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей", – подчеркнул Болибок.
С ним согласился экс главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он добавил, что именно ослабеванием иммунитета обусловлена повторная вакцинация от COVID-19 через полгода.
Комментарии
нормально переносится второй раз. Перенёс через 8 месяцев после первого. Температуры/кашля/насморка не было, был только дискомфорт небольшой во внутренних органах (интоксикация всё-таки есть) примерно неделю, потом всё прошло. Через две недели после этого тест ИФА показал наличие повышенного содержания антител IgM и наличие приличного количества антител IgG. Прививку ещё пол года сказали ставить нельзя
А вакцинированные чаще попадают в реанимацию... Да?
Каким образом информация пропадает из иммунной памяти по окончания указанного срока?! Я согласен что антитела могут исчезнуть при отсутствии вирусной нагрузки, но каким образом иммунная система привитого человека разучится реагировать на появления данного коронавируса?!
Да.Вакцинированых,в отличие от невакцинированных, чаще всего отвозят на каталке в реанимацию.
3.08.2021 08:56
- гость -
По Петербургу всего 1.7% привитых среди вновь заболевших. Про какие вы каталки говорите?
3.08.2021 08:34
- гость -
3.08.2021 08:56
- гость -
вам больше делать нечего такую чушь писать? Или считаете это забавным?
некоторым рот надо гвоздями забивать....но может как похоронят родных или близких...
3.08.2021 08:56
- гость -
Куда смотрят органы? Вас пора привлекать уже.
каким образом иммунная система привитого человека разучится реагировать на появления данного коронавируса?!
Ну он же не данный уже, а мутировавший)) интересно одно - сколько еще это будет продолжаться?)...
3.08.2021 09:55
- гость -
Да это не важно, мутировавший он или нет. Разницы между ними 5%, иммунная система все равно на него среагирует и выработает необходимые антитела.
Кто хочет, пусть прививается. Что за агрессия-то?
3.08.2021 08:47
АБОРИГЕН
Организм привитого не знаком с самим вирусом, т.к. в вакцине вируса нет. Выработка антител идет именно на компонент вакцины, а не на вирус. В отличии от переболевшего естественным путем, организм которого боролся с самим вирусом и именно к нему вырабатывал антитела. Поэтому при новой встречи с вирусом у переболевшего есть клетки памяти, а у привитого их нет . +вирус постоянно мутирует, переболевший организм легко приспосабливается к новым изменениям( ведь первоначальный вариант вируса как совокупности всех его частей он уже знает) .