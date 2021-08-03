Эксперт рассказал о сроках действия иммунитета от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется около шести-восьми месяцев. Такая длительность иммунитета обусловлена природой COVID-19, сообщает ura.ru.

По словам эксперта, коронавирус, по сути, является "банальной ОРВИ", а потому к ней не формируется достаточно стойкий иммунитет. Через некоторое время он начинает падать, а после люди заболевают повторно.

Врач отметил, что граждане, заразившиеся коронавирусом повторно, могут переносить болезнь бессимптомно.

"Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей", – подчеркнул Болибок.

С ним согласился экс главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он добавил, что именно ослабеванием иммунитета обусловлена повторная вакцинация от COVID-19 через полгода.