"Можем только посочувствовать". Исинбаева прокомментировала травму Шубенкова

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала травмы российских легкоатлетов Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио. Её слова приводит РИА Новости.

"Сложно тут что-то сказать, от травм в спорте, к сожалению, никто не застрахован. Иногда это случается неожиданно, мы можем только посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления, удачи", – сказала Исинбаева журналистам.

Напомним, Дарья Клишина травмировалась во время квалификации в прыжках в длину, а алтайский спортсмен Сергей Шубенков получил надрыв ахилла на разминке перед квалификационным забегом. По его словам, восстановление займёт примерно два месяца.

На текущий момент у российской сборной всего одна медаль по лёгкой атлетике – 5 августа прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро. Всего у РФ на Играх 58 наград – на две больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.