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До победного. "Подешевевший" ДК "Трансмаш" вновь пытаются продать в Барнауле

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Здание Дома культуры ещё в 2010 году признали аварийным и требующим ремонта
Здание ДК 'Трансмаш' / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание ДК "Трансмаш" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на торги выставлен Дом культуры "Трансмаш": земельный участок и здание, требующее капительного ремонта, мэрия оценила в 26,2 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 и 2020 годах: тогда администрация города также планировала продать объект и просила за него 40 млн рублей. Однако желающих купить недвижимость, в реконструкцию которой нужно вложить более 100 млн рублей, не нашлось.

Попытка № 3

О том, что "Трансмаш" планируют выставить на торги, стало известно осенью 2020 года: тогда администрация города включила объект в новый план приватизации на 2021-2023 годы. Однако подробностей продажи, как и даты торгов, на тот момент не было. Лишь спустя почти десять месяцев – 12 августа 2021 года – на электронной площадке появилась информация о продаже объекта

В документации к аукциону ничего не сказано о сохранении здания и его назначения: это значит, что потенциальный покупатель в перспективе может снести Дом культуры площадью 2,4 тыс. квадратных метров и возвести новый объект, изменив вид разрешённого использования земли под ДК. Пока участок 3,5 тыс. "квадратов" предназначен для размещения объектов культуры.

Избавиться от разрушающегося Дома культуры мэрия пытается уже третий раз: впервые аукцион прошёл в 2019 году, однако был признан несостоявшимся, так как желающих купить недвижимость за 40 млн рублей не нашлось. По этой же причине провалились торги в 2020 году (стоимость лота также составила 40 млн).

Заинтересует ли инвесторов подешевевшее здание, станет известно 21 сентября: на эту дату назначены третьи торги.

ДК с "изъяном"

Одной из причин, почему "Трансмаш" до сих пор не нашёл владельца, – в дорогостоящем ремонте. Здание Дома культуры построено более 70 лет назад, но летом 2018 года законсервировано. 

Находиться в нём было небезопасно: стены и пол "усыпаны" трещинами, а от фасадов отваливалась отделка.

Реставрацию здания анонсировали ещё в 2010 году: региональный Союз строителей заявил о том, что инициативная группа специалистов во главе с Владимиром Отмашкиным (руководитель крупнейшей в Барнауле строительной компании "Союз") отремонтируют объект. Был разработан даже проект ремонта, однако работы так и не начали.

В 2014 году строители оценили, что на реконструкцию здания необходимо направить 73 млн рублей, в 2016 году стоимость работ выросла до 80-100 млн рублей.

В какую "копейку" обойдётся ремонт здания в 2021 году, учитывая колоссальный рост цен на строительные материалы, неизвестно.

"Трансмаш" – не единственный Дом культуры, который продают в Барнауле. В 2016 году предприниматель Михаил Макаров приобрёл Дворец культуры и спорта "Сибэнергомаш" (Ленинский проспект, 47) за 86 млн рублей, а в конце июля в краевой столице продали Дворец культуры моторостроителей (​Германа Титова, 50а). Его за 50,3 млн рублей купил предприниматель Антон Переверзев.

История "Трансмаша"

Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством края ещё во время войны, в 1944 году. Изначально он строился как клуб завода № 77 – так поначалу называли завод "Трансмаш", дававший стране танковые двигатели.

Возвели ДК уже в 1946 году. В нём располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора.

В 90-е годы объект был передан на баланс города. Площади сдавали в аренду, здесь проводили репетиции, собрания акционеров, выставки кошек. За 20 лет в здании ни разу не проводили ремонт, и в 2010 году объект признали аварийным.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2021 08:33
- гость -

Отдайте бесплатно пока не развалился.

19.08.2021 09:20
гость

мог-бы стать отличной "прачечной" для чиновников, по отмыву бюджетных средств, как музей-долгострой на площади Октября за 1.6 мильярдов

19.08.2021 09:50
ДоПервойЖертвы...

На площади у ДК автошколы со всего аула обустроили халявный автодром
Режим на это закрывает глаза хотя рядом парк Солнечный ветер
Через этот автодром ребятишки идут на тренировку в СДЮСШОР "Динамо" по футболу

19.08.2021 11:03
- гость -

Дискотеки там сделать. Раньше были.

19.08.2021 11:10
Виктор

Отремонтировать и какой-нибудь МФЦ для жителей Потока и прилегающих сделать. Или отдел администрации города или краевое министерство там разместить. Здание-то хорошее!

19.08.2021 11:45
Гостюн

Требую новый ТЦ - можно назвать "Малина", а уже есть, "Лето", а тоже есть. Ну каким нибудь свободным словом в русском языке. Если еще остались такие.

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