Такой день. Нападение на журналистов и единый день выплат на ребенка

Алтайское отделение Фонда социального страхования установило единый день для выплаты пособий по уходу за детьми до полутора лет.

Представители компании iHerb обжалуют решение барнаульского суда о признании информации на сайте их интернет-магазина запрещённой.

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 3 сентября с рабочей поездкой побывал в Шелаболихинском районе. В частности, он встретился с коллективом Шелаболихинской ЦРБ, передаёт пресс-служба АКЗС. Спикер краевого парламента отметил, что слухи о слиянии медицинского учреждения с Павловской ЦРБ не соответствуют действительности.

4 сентября в Тальменке открыли детский сад на 140 мест. Это торжественное событие стало частью празднования 300-летия Тальменки.

В Барнауле на съёмочную группу телеканала НТВ напал сотрудник частной стоматологической клиники. Уголовное дело возбудили по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Третьего сентября в правительстве Алтайского края состоялась рабочая встреча, участие в которой принял Анатолий Волков, в тот же день вступивший в должность руководителя Упрдор "Алтай".