Утренний туман и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 10 сентября

Утренний туман и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 10 сентября. По прогнозам синоптиков, местами в регионе пройдёт небольшой дождь.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +16...+21 градус. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.