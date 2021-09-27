Такой день. Замерзающие жители Славгорода и уход знаменитого алтайского егеря

В домах по улице Володарского в Славгороде до сих пор не запущено отопление. По словам местных жителей, температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов – греться им приходится с помощью бутылок с кипятком.

Индекс промышленного производства Алтайского края продолжает падать относительно первого полугодия 2021 года. По данным Алтайкрайстата, убыль составила менее 1%.

Егерь Кислухинского заказника в Алтайском крае Сергей Байдуков, прославившийся своей бескомпромиссной борьбой с браконьерами, покинул работу и уехал из региона. По его словам, обеспечить нормальную жизнь в Алтайском крае ему не помогли ни былые заслуги, ни медийность, ни активное участие в жизни Кислухинского заказника. Егерь посетовал, что "резонансные дела" и "подставы" не доказали руководству, как нужно ценить кадры.

На барнаульском автовокзале неизвестные ограбили мужчину. Один из нападавших применил насилие и похитил у гражданина три олимпийские банкноты номиналом по 100 рублей.

Лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов "Тандыр № 1" в Барнауле за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной. Он призвал подписчиков своего Telegram-канала делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.