В конце сентября Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске принял решение отказать предпринимателю Валерию Гачману в оспаривании правомерности наложения обеспечительных мер на имущество и денежные средства в рамках банкротного производства одного из его активов – Краснощёковского ХПП. Предприниматель полагал, что данная мера излишняя и нарушает "баланс интереса сторон". Подробнее о судебных перипетиях – в материале amic.ru.

Лазейка в законе или благосклонность кредиторов

Ещё в июле 2021 года арбитраж вынес решение об аресте имущества и денежных средств Гачмана в размере 65 млн рублей. Иск подавал один из кредиторов ОАО "Краснощёковское ХПП" (хлебоприёмное предприятие, – прим. ред.). Исполнительное производство размещено на сайте УФССП. До этого был подан иск о привлечении Валерия Гачмана к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ОАО "Краснощёковское ХПП", как лица, контролирующего должника и конечного бенефициара. Ранее предприятие было признано финансово несостоятельным, в его отношении открыта процедура конкурсного производства. Запрет распоряжаться имуществом для Гачмана, в частности, касается акций Табунского и Коротоякского элеваторов, а также доли в уставном капитале ООО "АПК Грана-Хабары".

Гачман позднее попытался обжаловать решение, так как это могло негативно отразиться на деятельности его основного актива – Табунского элеватора, а также повлиять на благосклонность банков, которые предоставляли ему постоянно возобновляемую кредитную линию. Однако хотя бы частичной отмены обеспечительных мер не произошло.

Под арестом, напомним, помимо личного недвижимого имущества, находятся: пакет акций Коротоякского элеватора (всего чуть более 15% от уставного капитала), а также 17 600 акций Табунского элеватора. Сам же Гачман настаивал, что арест акций уже является достаточной мерой, так как их стоимость покрывает размер требований. Тем самым пытаясь вывести из-под удара своё недвижимое имущество. Оно, в свою очередь, было нужно для того, чтобы продемонстрировать финансовую состоятельность в качестве кредитора.

Впрочем, найти определённую лазейку в законе Гачману всё же удалось. Дело в том, что в число кредиторов Краснощёковского ХПП входило и ЗАО "Табунский элеватор". Юрлицо несколько месяцев назад неожиданно заявило отказ от своих требований в размере 42 млн рублей в деле о банкротстве "Краснощёковского ХПП". Поскольку обе компании подконтрольны Валерию Гачману, есть основания полагать, что это попытка снизить размер субсидиарной ответственности со стороны бизнесмена. В итоге суд пошёл навстречу предпринимателю и убрал из реестра требований кредиторов заявку на 42 млн, оставив всё ещё существенную сумму – 23 млн рублей.

Деньги под залог имущества. А оно – под арестом

По данным источников amic.ru, в настоящее время Гачман испытывает определённые финансовые затруднения. Об этом косвенно свидетельствует чрезмерная закредитованность его основного актива ЗАО "Табунский элеватор", а также то, что бизнесмен ранее выставил на продажу принадлежащий ему ресторан Cafe de lafe.

Дело о банкротстве Краснощёковского ХПП тянется ещё с мая 2018 года. В июне 2021 года в суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО "М-Транс" о привлечении Гачмана к субсидиарной ответственности по обязательствам Краснощёковского ХПП.

А между тем Валерию Гачману удалось отсрочить выплаты по кредитам, взятые им в Сбербанке, ещё на несколько месяцев. Так, две линии по 30 млн рублей каждая были пролонгированы до середины ноября (копии документов есть в распоряжении amic.ru). По данным источников редакции, единственный работающий объект, принадлежащий предпринимателю, – Табунский элеватор – закредитован в Сбербанке на сумму 168 млн рублей.

Гачман уже не в первый раз добивается продления срока предоставления заёмных средств, однако финансовая организация каждый раз идёт на это всё с большей неохотой. Судя по тому, что график платежей опять сдвигается, слухи о финансовых проблемах Гачмана, видимо, не лишены оснований.

Есть во всей этой истории и ещё один любопытный момент: Сбербанк по сложившейся практике потребовал у Гачмана обеспечить личное поручительство под залог имущества заёмщика. Предприниматель согласился на эти требования, при том что уже фактически несколько месяцев все его активы арестованы в рамках судебного исполнительного производства. Проще говоря, Гачман мог ввести банк в заблуждение.

Как в этой связи Гачман намерен выполнить свои обязательства – загадка. Равно как и перспективы в дальнейшем получить перекредитование. Вся эта история может закончиться и личным банкротством известного на Алтае предпринимателя. Кроме того, не исключено и возбуждение уголовных дел по фактам покушения на мошенничество при попытке рейдерского захвата АО "Коротоякский элеватор" и незаконного вывода активов АО "Грана".