Алтайским школьникам расскажут, что такое органические продукты и почему они важны

Участие в программе принимают уже 25 образовательных учреждений из 11 районов края

22 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Дети в школе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайским школьникам расскажут, что такое органическое земледелие и как отличить продукты, выращенные без стимуляторов роста и ГМО. Именно так край, который позиционирует себя как регион с огромным потенциалом для экоземледелия, начинает воспитывать нового, осознанного потребителя буквально со школьной скамьи. Ведь, как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, чтобы рынок рос, мало просто выращивать органику, нужно, чтобы люди понимали, что это вообще такое и зачем это нужно.

Начиная с сентября, в школах края стартовал образовательный проект с очень серьезным названием "Основы органического потребления: еда будущего – органическая или синтетическая". Его запустили Алтайский государственный аграрный университет и фонд "Органика".

Как отметила руководитель Центра компетенций Роскачества в Алтайском крае Ольга Черепанова, в текущем учебном году участие в программе по органической еде принимают уже 25 образовательных учреждений из 11 районов края, из городов Камня-на-Оби и Славгорода и пяти школ из Барнаула.

«У нас десять новых участников, также есть школы, которые принимали участие в прошлом году, они эту программу у себя апробировали, захотели ее повторить, но уже с новыми учениками. Смогли оценить уровень проработанности программы, где все абсолютно сделано под ключ, наглядно и доходчиво. Главная задача дополнительной образовательной программы – это формирование осознанного потребления у ребенка так, чтобы он мог для себя выбирать полезные здоровые продукты. Аграрный университет планирует проведение мастер-классов для школьников на темы, связанные с производством органической продукции, и экскурсии на органические предприятия Алтайского края», – подчеркнула Ольга Черепанова.

Проект с легкостью был принят детьми, отметила учитель биологии и географии барнаульской школы № 53 с углубленным изучением отдельных предметов Ольга Камалова:

«Большой интерес к данному проекту проявили ребята пятых классов. Занятия курса рассчитаны на 16 академических часов, где планируются совершенно разные формы работы. Ребята смогут познакомиться с правилами сертификации и знаками маркировки, научатся находить продукты натурального производства, знать особенности их выращивания. Полученные знания смогут применить на практике – разработать собственный алгоритм выращивания органических продуктов, составлять рацион питания. Завершится курс творческим заданием. Для пятых-седьмых классов это создание "азбуки органики", а для ребят восьмых-девятых классов творческое задание будет заключаться в написании небольшого эссе о значении органической продукции. Учитывается при этом креативный подход, а лучшие работы будут отмечены денежными призами».

В перспективе педагоги надеются, что курс может повлиять и на выбор ребятами будущей профессии. Ведь за органическим земледелием стоят не только агрономы, но и биологи, почвоведы, технологи, маркетологи – большая и увлекательная индустрия. Сформировать интерес к органике – это главная цель и движущая сила рынка, уверен глава Фонда "Органика" Вячеслав Федюнин:

«Мы сразу для себя определили, что без формирования этой культуры потребления органической продукции с пониманием, зачем это нужно, формировать и сделать устойчивое ведение деятельности невозможно, и поэтому в этом направлении устойчиво бьем в эту цель, чтобы чем больше с каждым годом становилось людей, кто этим интересуется, кто узнает об этом, и так далее».

По словам Вячеслава Федюнина, в идеале – не только рассказывать молодежи об органике, но и кормить ее экологически чистой пищей. Кстати, эксперименты по ее внедрению в госзакупки для школ и детских садов уже проводят по России. В частности, в числе "первопроходцев" – Воронежская область, а в Республике Мордовия прорабатывают возможность поставлять воспитанникам детских садов "кисломолочку" местного органического бренда. Полученный опыт станет интересным кейсом для развития рынка натуральных продуктов для всех регионов страны.