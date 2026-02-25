Алтайский завод "Ротор" попал под новые санкции Великобритании

Британский МИД включил барнаульское приборостроительное предприятие в большой пакет антироссийских ограничений почти на 300 позиций

25 февраля 2026, 15:10, ИА Амител

Алтайский завод "Ротор" /Фото: группа АО АПЗ "Ротор" в ВК

Великобритания объявила о новом, самом масштабном пакете санкций против России. В список, насчитывающий почти 300 позиций, попало алтайское предприятие — АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор".

В отношении завода введены ограничения в виде заморозки активов, а британским компаниям запрещено оказывать предприятию услуги. В МИД Великобритании пояснили, что "Ротор" включен в санкционный список как часть оборонной промышленности России.

Под ограничения попали девять российских банков, включая "Точка банк", структуры "Росатома", "Транснефть", "Газпром СПГ Портовая", а также компании из ОАЭ (142), КНР (39), Таиланда и Индии. Под рестрикциями оказались и два грузинских телеканала.

Также в список внесли СПГ-завод НОВАТЭКа "Криогаз-Высоцк", Ступинскую металлургическую компанию (СМК), ОБКМ имени И.И. Африкантова, Уральский дизель-моторный завод, производителя гидроакустического оборудования "Дальприбор", сообщает РБК.

Всего под новые ограничения Великобритании попали 240 юридических лиц, семь физических и 50 судов, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее в санкционный список Евросоюза внесли другое алтайское предприятие — "Барнаултрансмаш", производящее дизели, в том числе в рамках гособоронзаказа.