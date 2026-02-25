Алтайский завод "Ротор" попал под новые санкции Великобритании
Британский МИД включил барнаульское приборостроительное предприятие в большой пакет антироссийских ограничений почти на 300 позиций
25 февраля 2026, 15:10, ИА Амител
Великобритания объявила о новом, самом масштабном пакете санкций против России. В список, насчитывающий почти 300 позиций, попало алтайское предприятие — АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор".
В отношении завода введены ограничения в виде заморозки активов, а британским компаниям запрещено оказывать предприятию услуги. В МИД Великобритании пояснили, что "Ротор" включен в санкционный список как часть оборонной промышленности России.
Под ограничения попали девять российских банков, включая "Точка банк", структуры "Росатома", "Транснефть", "Газпром СПГ Портовая", а также компании из ОАЭ (142), КНР (39), Таиланда и Индии. Под рестрикциями оказались и два грузинских телеканала.
Также в список внесли СПГ-завод НОВАТЭКа "Криогаз-Высоцк", Ступинскую металлургическую компанию (СМК), ОБКМ имени И.И. Африкантова, Уральский дизель-моторный завод, производителя гидроакустического оборудования "Дальприбор", сообщает РБК.
Всего под новые ограничения Великобритании попали 240 юридических лиц, семь физических и 50 судов, пишут "Ведомости".
Напомним, ранее в санкционный список Евросоюза внесли другое алтайское предприятие — "Барнаултрансмаш", производящее дизели, в том числе в рамках гособоронзаказа.
15:12:33 25-02-2026
Из мясорубки реально можно использовать как оружие
22:12:26 25-02-2026
Гость (15:12:33 25-02-2026) Их мясорубки реально можно использовать как оружие ... Поэтому бриты объявили роторские мясорубки санкционными))) Ещё есть насадки для выжимания сока. А так же сушилки.
15:18:16 25-02-2026
Завод счета в Британии?!, может и правильно, что заморозили, нечего денежки по заграницам развозить, хотя о чем это Я!!!, тут Набиулина с Грефом и прочими так активно деньги выводили за рубеж перед СВО и ничего даже вопросы никто не задавал ......
18:49:29 25-02-2026
Медведь-шатун (15:18:16 25-02-2026) Завод счета в Британии?!, может и правильно, что заморозили,... Набиулина не знала что будет проводится СВО.
16:30:18 25-02-2026
Ну и ладно, не страшно, наши предприятия адаптируются. А за ротор гордость берет. В советское время был не завод, заводище!
17:00:52 25-02-2026
Гость (16:30:18 25-02-2026) Ну и ладно, не страшно, наши предприятия адаптируются. А за ... Он и сейчас заводище просто практически никто не знает что там делают кроме мясорубок и соковыжималок.это военный завод а ширпотреб делали когда заказов военных не было выживать то как нужно было
18:42:16 25-02-2026
Надо ликвидировать название учебных заведений "колледж" в России. Пусть это будет ответом на санкции британцев. Скоро ничего не останется от собственной исторической памяти.
19:59:33 25-02-2026
Гость (18:42:16 25-02-2026) Надо ликвидировать название учебных заведений "колледж" в Ро... Мелко мыслишь товарищ.
22:06:04 25-02-2026
Если крупно мыслить, то получится "калледж" (англ. транскр.). Первые три буквы отражают уровень образования, не более того.
08:44:17 26-02-2026
Гость (18:42:16 25-02-2026) Надо ликвидировать название учебных заведений "колледж" в Ро... И "коттеджные поселки" заменить на "сельские поселения". Россияне хотят жить в селах!
18:50:47 25-02-2026
Санкции не страшны, страшны обломки .
01:25:16 26-02-2026
спалили оборонку!!
10:45:14 26-02-2026
Санкции, конечно отстают от жизни, но Ротор шлепал не только мясорубки. Как и Геофизика. Второй, правда уже нет
10:54:57 26-02-2026
окраинцам не надо использовать паяльники - что, где, когда, всё расскажете врагам)))