Водитель сбил женщину в селе Алтайского края, отвез ее в поликлинику и скрылся
Его до сих пор не могут найти
17 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
Вечером 15 сентября в селе Алтайское Табунского района произошло ДТП с наездом на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".
По словам очевидцев, люди, находившиеся в машине, посадили пострадавшую в автомобиль и отвезли к поликлинике района. Однако до скорой помощи они ее так и не довезли, просто высадили возле медучреждения.
Сейчас полиция разыскивает водителя, причастного к происшествию. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле вечером 11 сентября произошло смертельное ДТП. На улице Малахова автомобиль сбил пожилого пешехода.
09:58:48 17-09-2025
А раньше бы в лесополосу увезли бы....
14:14:52 17-09-2025
всего жильцов там 1500 человек, за минусом детей и стариков сколько водил? реально все машины за сутки обсмотреть