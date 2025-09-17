Водитель сбил женщину в селе Алтайского края, отвез ее в поликлинику и скрылся

Его до сих пор не могут найти

17 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Вечером 15 сентября в селе Алтайское Табунского района произошло ДТП с наездом на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

По словам очевидцев, люди, находившиеся в машине, посадили пострадавшую в автомобиль и отвезли к поликлинике района. Однако до скорой помощи они ее так и не довезли, просто высадили возле медучреждения.

Сейчас полиция разыскивает водителя, причастного к происшествию. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

