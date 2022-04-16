В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за пожароопасности

В Барнауле с 15 апреля из пожароопасности ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Постановление об этом подписал мэр Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

Документ предполагает проведение комплекса мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Среди них — принятие дополнительных мер по ограничению доступа людей и транспорта в леса.

До 25 апреля на территории города завершится опашка населённых пунктов, территорий организации отдыха и оздоровления детей, а также садоводств.

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Происшествия В трёх районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров

К тушению пожаров подготовлено наружное водоснабжение, система оповещения жителей, а также силы и средства Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Кроме того, создан резерв материально-технических средств и финансовых ресурсов.

Напомним, 12 апреля в Алтайском крае было объявлено о начале пожароопасного сезона. Также в трёх районах региона ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.