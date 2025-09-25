Ранее клиенты ИП Воробьев и ООО "Древо" рассказывали amic.ru, что отдали деньги за срубы, однако компании их так и не поставили

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") возбудили из-за скандала с барнаульским предпринимателем Владимиром Воробьевым, который взял с клиентов деньги за изготовление срубов жилых домов и бань, но так и не поставил товар. Его рассмотрение находится под контролем краевой прокуратуры. Об этом amic.ru рассказал один из пострадавших клиентов компании – Валерий Ф.

"Прокуратура удивилась"

В конце 2024 года клиенты ООО "Древо" рассказали amic.ru, что заключили договоры с ООО "Древо", которым руководил Воробьев, и с его ИП. По их словам, бизнесмен неоднократно брал заказы на изготовление изделий из дерева и продажу пиломатериала. Однако свои обязательства он не выполнял, не привозил товар и не возвращал деньги. Попытки пострадавших добиться своего успехом не увенчались. Клиенты рассказывали, что против Воробьева и ООО "Древо" возбудили 56 исполнительных производств и общая сумма по обязательствам бизнесмена превышает 6,6 млн рублей. При этом сам Воробьев объяснял ситуацию погодными условиями и нехваткой рабочих рук и говорил корреспонденту amic.ru, что его компании "медленно, но верно" исполняют свои обязательства.

Тогда клиенты обратились в прокуратуру с просьбой проверить Воробьева на нарушение законов РФ. По словам Валерия Ф., уголовное дело возбудили в июле 2025 года – причем только после вмешательства прокуратуры Алтайского края. Пока подозреваемые по делу официально не установлены, сказано в постановлении о возбуждении дела.

Сейчас правоохранители устанавливают всех потерпевших по делу и впоследствии собираются допрашивать Воробьева, отметил Валерий Ф.

«Ранее нам говорили, что порядка 78 человек пострадало. Сейчас вместе с нами работа ведется с 32 потерпевшими. Прокуратура даже удивилась такому количеству потерпевших. При этом при выявлении нарушений ни один орган не привлек Воробьева к административной ответственности. Проверяющим он говорил – мол, здесь ведет деятельность другой предприниматель, проверяющих это устраивало. Либо твердил, что вообще не работает на объекте – просто остатки не вывез», – отметил он.

Пострадавший пояснил, что сейчас на одной из точек Воробьева прекращена работа по требованию прокуратуры, а на двух других деятельность еще ведется. Также у предпринимателя продолжает "висеть" объявление в интернете об изготовлении и продаже срубов, подчеркнули клиенты.

"Ждут, когда накопится больше заявлений"

При этом новые пострадавшие от фирм Воробьева продолжают появляться. Например, в редакцию amic.ru обратилась жительница Барнаула Татьяна Коняева. Девушка рассказала, что ее семье нужен был сруб для строительства дома в селе Иогач Республики Алтай. В сентябре 2024 года Татьяна нашла объявление об изготовлении сруба в интернете, 26 октября 2024 года заключила договор и отдала ООО "Древо" предоплату в размере 665 тысяч рублей. Воробьев обязался привезти на участок сруб и собрать его. Затем Татьяна Коняева заплатила ему за материалы еще 410 тысяч рублей тремя партиями, однако обещанных поставок так и не дождалась.

«Воробьеву я отдала 1,075 млн рублей. Какое-то время он был на связи. Говорил, что работники запили, нет машины или погода не та. В итоге он так и не привез сруб. Поставил только небольшую часть товара, доски, но они черные, гнилые – он их просто вывалил и все. Дом должен был быть большой. Больше полугода идет переписка, толку нет. В мессенджере он уже не отвечает. Я уже понимаю, что поставлять товар и возвращать деньги он не будет», – отметила Коняева.

По словам женщины, Воробьев все еще работает. Так, 19 сентября "он был на месте" и снова пообещал Татьяне привезти товар. Однако клиентка Воробьеву уже не поверила и решила обратиться в полицию.

«У него до сих пор есть пилорама. Он там сидит, принимает, выписывает чеки, берет так же деньги и кормит людей завтраками. Не арестован, улыбается, в хорошем настроении. 19 сентября я на него подала заявление в отдел полиции по Октябрьскому району. В полиции мне сказали, что они ждут, когда накопится побольше заявлений от пострадавших. Мой супруг находится на СВО, он мобилизован, поэтому разбираться со всем я должна сама», – отметила пострадавшая.

Напомним, что в сентябре прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, которого обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 180 млн рублей. Следствие считает, что с 2023 по 2024 год Заикин заключал договоры подряда на строительство жилых домов, получал предоплату, но своих обязательств так и не выполнил. В результате от его действий пострадали 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, Республики Алтай. Уголовное дело в отношении Заикина отправилось в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Подробнее о ситуации с компанией "Малоэтажная Сибирь" amic.ru рассказывал здесь.