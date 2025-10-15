Новое здание ЦУМа начали строить в конце 2024 года, закончить планируют в мае 2028 года

15 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Строительная площадка барнаульского ЦУМа / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Строительство нового здания барнаульского ЦУМа, которое началось в конце 2024 года, все еще остается на начальной стадии. Как сейчас выглядит площадка – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

«Люди на объекте есть, но площадка все равно выглядит пустынно. Каких-то масштабных работ я не увидела, все относительно тихо. Техники, кроме крана, нет. Да и вообще с весны 2025 года мало что поменялось», – отметила фотокорреспондент amic.ru.

Прошлое здание ЦУМа 1964 года постройки демонтировали летом 2024-го. В паспорте объекта сказано, что строительство нового ЦУМа началось в декабре 2024 года и закончится оно только в мае 2028-го – именно до этого срока действует разрешение на строительство объекта. В апреле 2025 года началась подготовка к заливке фундамента.

Напомним, что на участке планируется возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Предполагается, что там будет двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах как раз разместятся заведения общепита и торговые пространства. А высотная часть отойдет под офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи кв. метров. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.