Без серьезных изменений. Как выглядит строительная площадка нового барнаульского ЦУМа
Новое здание ЦУМа начали строить в конце 2024 года, закончить планируют в мае 2028 года
15 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Строительство нового здания барнаульского ЦУМа, которое началось в конце 2024 года, все еще остается на начальной стадии. Как сейчас выглядит площадка – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
«Люди на объекте есть, но площадка все равно выглядит пустынно. Каких-то масштабных работ я не увидела, все относительно тихо. Техники, кроме крана, нет. Да и вообще с весны 2025 года мало что поменялось», – отметила фотокорреспондент amic.ru.
Прошлое здание ЦУМа 1964 года постройки демонтировали летом 2024-го. В паспорте объекта сказано, что строительство нового ЦУМа началось в декабре 2024 года и закончится оно только в мае 2028-го – именно до этого срока действует разрешение на строительство объекта. В апреле 2025 года началась подготовка к заливке фундамента.
Напомним, что на участке планируется возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Предполагается, что там будет двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах как раз разместятся заведения общепита и торговые пространства. А высотная часть отойдет под офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи кв. метров. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
Художественный музей 2?)
07:55:34 15-10-2025
Гость (06:45:30 15-10-2025) Художественный музей 2?) ... Вы, извините, какую-то ерунду написали. Бюджетные деньги в художественном музее, где прибыль (откаты) идет на стадии строительства и частные деньги на Цуме будут зарабатываться после окончания строительства.
06:46:41 15-10-2025
Чё делать-то?
11:24:51 15-10-2025
Гость (06:46:41 15-10-2025) Чё делать-то?... Закопать!
07:04:14 15-10-2025
Ломать - не строить.Частники не сошлись в деньгах,наверно.
07:37:08 15-10-2025
Горожанин. (07:04:14 15-10-2025) Ломать - не строить.Частники не сошлись в деньгах,наверно.... Наверно поэтому в его магазинах некому работать? В обед на Комсомольском 1 кассир и 1 работник зала.
Сказали зарплата маленькая.
08:24:50 15-10-2025
Забор убрать,а в будке пивной ларек открыть!
08:45:13 15-10-2025
Зато ЦУМ снесли быстро
09:04:56 15-10-2025
Гость (08:45:13 15-10-2025) Зато ЦУМ снесли быстро... Ломать не строить)
08:46:27 15-10-2025
Думаю согласовывают дополнительных пять этажей! И 7 подземных! И назначение может меняют на жилое!
09:05:13 15-10-2025
Екх (08:46:27 15-10-2025) Думаю согласовывают дополнительных пять этажей! И 7 подземны... Скорее всего так и есть
09:48:53 15-10-2025
а что вы хотели? строительный кризис, частник, сроки, маржа
ситуация изменилась а в убыток частник строить не станет
так что все. Эта яма теперь лет 10 так стоять буит. Долгострой
09:51:02 15-10-2025
Родственник работает в ТИСИЗ- говорит, что там очень много вопросов возникло непредвиденных по геологии. Уточняющие экспертизы по грунтам проводили, сейчас , вроде, вносятся коррективы в рабочую документацию по нулевому циклу.
10:10:11 15-10-2025
Гость (09:51:02 15-10-2025) Родственник работает в ТИСИЗ- говорит, что там очень много в... ну то есть фундамент неправильно залили. Надо все раздалбывать, убирать снова проектировать и по новой начинать. Проще кому нибудь продать и спихнуть это с плеч ибо двойной расход получается
А купит кто? Дураков нет
10:21:38 15-10-2025
Стройка на время, новый цум навсегда, создают возможности.
11:30:12 15-10-2025
Что вы тут всё распереживались? Достроит "Машка" своё детище. Нас никто не спросит. А вопросы с геологией это рабочие моменты, проблем не вижу. Локация очень жирная, маржа будет, возможно там ещё подковерные дела решают. Вангую что построят, построят быстро, и всё будет архитектурно красиво.
11:42:56 15-10-2025
Гость (11:30:12 15-10-2025) Что вы тут всё распереживались? Достроит "Машка" своё детище... Вашими устами)). Мне проект очень нравится. Хотелось бы дожить-64года).
11:45:39 15-10-2025
Гость (11:30:12 15-10-2025) Что вы тут всё распереживались? Достроит "Машка" своё детище... Быстро - это если бы уже построили. А это уже не быстро. Это уже долго.
11:37:01 15-10-2025
Бассейн надо строить, немного докопать, а вода сама нальется
15:24:10 15-10-2025
Одно не нравится - что там высотки. В центре не надо высоток!
20:04:07 20-10-2025
Гость (15:24:10 15-10-2025) Одно не нравится - что там высотки. В центре не надо высоток... А где надо? На Силикатном? Небоскребы?
19:58:46 21-10-2025
Друзья,а вам не кажется,что в Барнауле любят долгострой? Сначала снесут,а потом Думу думают,что построить.Вот поэтому у нас музей так долго строят,а потом опять снесут и опять будут строить. У нас весело жить,есть над чем и над кем посмеяться
23:43:28 21-10-2025
Каждый день там вечером прохожу в очереди стоят бетономешалки и работает насос, работа идет.