НОВОСТИОбщество

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест на два месяца

Он останется в СИЗО до 9 ноября

04 сентября 2025, 07:32, ИА Амител

Арсен Маркарян / Фото: суды общей юрисдикции города Москвы / t.me/moscowcourts
Арсен Маркарян / Фото: суды общей юрисдикции города Москвы / t.me/moscowcourts

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

В СИЗО Маркаряна оставили еще на два месяца, до 9 ноября.

«Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября», – огласила решение судья.

При этом его защита настаивала на домашнем аресте. Со слов адвоката, Маркарян раскаивается и готов сотрудничать со следствием.

Сам обвиняемый в суде заявил, что не прятался в багажнике машины во время задержания, а находился на пассажирском сиденье. Он заверил, что не знал о своем статусе разыскиваемого и не планировал выезжать из России.

Как уточняет информагентство, блогера пришли поддержать около десяти человек.

Напомним, Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе возле Кубинки. Оперативники остановили автомобиль, в котором передвигался блогер. По данным СМИ, он  прятался в багажнике и пытался пересечь границу. В этот же день его арестовали по подозрению в "оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). 25 августа его на 17 суток отправили в СИЗО. Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы.

«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества», – отмечал Следственный комитет России.

Арсен Маркарян на суде / Фото: телеграм-канал

Кто такой Арсен Маркарян и за что его посадили в СИЗО?

25 августа Арсена Маркаряна отправили в СИЗО на 17 суток
НОВОСТИОбщество
Россия суд громкое дело

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:32:09 04-09-2025

В зону этого хайпера, а поле на родину выслать, баранов пасти Сейчас в Армении как раз рай начинается

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:57 04-09-2025

Гость (08:32:09 04-09-2025) В зону этого хайпера, а поле на родину выслать, баранов паст... Он вроде бы гражданин России, он может искупить. Здоровье позволяет. Ну если ему сделают такое предложение

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:53 04-09-2025

Гость (09:40:57 04-09-2025) Он вроде бы гражданин России, он может искупить. Здоровье по... Искупить свою вину он может только на свободе

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:35 04-09-2025

Гость (09:59:53 04-09-2025) Искупить свою вину он может только на свободе... Конечно, свободно и добровольно. Он будет доброволец

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров