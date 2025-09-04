Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест на два месяца

Он останется в СИЗО до 9 ноября

04 сентября 2025, 07:32, ИА Амител

Арсен Маркарян / Фото: суды общей юрисдикции города Москвы / t.me/moscowcourts

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

В СИЗО Маркаряна оставили еще на два месяца, до 9 ноября.

«Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября», – огласила решение судья.

При этом его защита настаивала на домашнем аресте. Со слов адвоката, Маркарян раскаивается и готов сотрудничать со следствием.

Сам обвиняемый в суде заявил, что не прятался в багажнике машины во время задержания, а находился на пассажирском сиденье. Он заверил, что не знал о своем статусе разыскиваемого и не планировал выезжать из России.

Как уточняет информагентство, блогера пришли поддержать около десяти человек.

Напомним, Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе возле Кубинки. Оперативники остановили автомобиль, в котором передвигался блогер. По данным СМИ, он прятался в багажнике и пытался пересечь границу. В этот же день его арестовали по подозрению в "оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). 25 августа его на 17 суток отправили в СИЗО. Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы.