Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест на два месяца
Он останется в СИЗО до 9 ноября
04 сентября 2025, 07:32, ИА Амител
Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.
В СИЗО Маркаряна оставили еще на два месяца, до 9 ноября.
«Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября», – огласила решение судья.
При этом его защита настаивала на домашнем аресте. Со слов адвоката, Маркарян раскаивается и готов сотрудничать со следствием.
Сам обвиняемый в суде заявил, что не прятался в багажнике машины во время задержания, а находился на пассажирском сиденье. Он заверил, что не знал о своем статусе разыскиваемого и не планировал выезжать из России.
Как уточняет информагентство, блогера пришли поддержать около десяти человек.
Напомним, Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе возле Кубинки. Оперативники остановили автомобиль, в котором передвигался блогер. По данным СМИ, он прятался в багажнике и пытался пересечь границу. В этот же день его арестовали по подозрению в "оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). 25 августа его на 17 суток отправили в СИЗО. Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы.
«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества», – отмечал Следственный комитет России.
08:32:09 04-09-2025
В зону этого хайпера, а поле на родину выслать, баранов пасти Сейчас в Армении как раз рай начинается
09:40:57 04-09-2025
Гость (08:32:09 04-09-2025) В зону этого хайпера, а поле на родину выслать, баранов паст... Он вроде бы гражданин России, он может искупить. Здоровье позволяет. Ну если ему сделают такое предложение
09:59:53 04-09-2025
Гость (09:40:57 04-09-2025) Он вроде бы гражданин России, он может искупить. Здоровье по... Искупить свою вину он может только на свободе
11:03:35 04-09-2025
Гость (09:59:53 04-09-2025) Искупить свою вину он может только на свободе... Конечно, свободно и добровольно. Он будет доброволец